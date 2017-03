Langjährige Ärztin vom Raupennest feiert Jubiläum Dr. Rosemarie Seifert freute sich am Freitag mal richtig auf ihre eigenen vier Wände. Das hatte einen besonderen Grund.

Dr. Rosemarie Seifert nimmt die Glückwünsche von Klinik-Leiter Hans-Jürgen Münch (li.) und Chefarzt Dr. Friedemann Steinfeldt entgegen. © Egbert Kamprath

Dr. Rosemarie Seifert und das Altenberger Raupennest sind untrennbar miteinander verbunden. Dafür gab es jetzt Blumen von Klinik-Leiter Hans-Jürgen Münch und dem leitenden Chefarzt Dr. Friedemann Steinfeldt. Frau Dr. Seifert konnte am Freitag ihren 70. Geburtstag feiern, und viele Gäste gratulierten ihr zu Hause in Altenberg zum Jubiläum. Eigentlich wollte sie, die aus Thüringen stammt, Augenärztin werden. Doch dann bot ihr das Raupennest eine Ausbildung zur Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin an. Sie griff zu, das war 1972, und blieb – bis heute. Viele Jahre war sie im Hause als Chefärztin tätig. Inzwischen tritt sie ein bisschen kürzer, arbeitet aber immer noch sehr gern als Fachärztin in Fachklinik und Gesundheitszentrum. Zudem ist sie als Badeärztin tätig, damit im Luftkurort Altenberg ambulante Vorsorgeleistungen, also Kuren, angeboten werden können. Wie viele Patienten mit orthopädischen Erkrankungen oder Unfallverletzte in all den Jahren bei ihr in Behandlung waren, sich ihren Rat holten, kann niemand sagen. Aber es dürften Tausende gewesen sein. Bei vielen Patienten und Gästen ist sie obendrein sehr beliebt.

