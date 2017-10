Langfinger auf Baustellen Ob Funkgerät oder Feuerlöscher - die Diebe haben anscheinend für alles Verwendung.

Unbekannte begaben sich in der Nacht zum Mittwoch auf eine Baustelle an der Langen Straße in Riesa und hebelten die Tür eines Bauwagens auf. Aus diesem stahlen sie zwei Handfunkgeräte. Außerdem entwendeten sie einen Feuerlöscher aus einem Baukran. Abschließende Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor.

Ebenfalls aufgebrochen wurde in Riesa das Tor einer Garage an der Kreuzstraße. Daraus stahlen Unbekannte einen Akkuschrauber samt Zubehör sowie einen Benzinkanister mit fünf Litern Kraftstoff. Der Stehlschaden wird mit etwa 180 Euro beziffert und der Sachschaden mit 100 Euro.

Einen weiteren Diebstahl registrierte die Polizei auf einer Baustelle an der Röderauer Straße in Zeithain. Dort hatten Unbekannte einen Baucontainer aufgebrochen und daraus einen Aufbruchhammer, zwei Meißel sowie einen tragbaren Kompressor mit Druckluftpistole gestohlen. Der Wert des Stehlgutes wird mit über 600 Euro beziffert.

