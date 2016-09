Langes Warten aufs Wartehäuschen An einer Rodwitzer Bushaltestelle fehlt schon lange ein Dach. Jetzt sollte es aufgebaut werden. Doch wieder gibt’s Verzögerungen.

© Uwe Soeder

Die Rodewitzer müssen noch länger auf das Buswartehäuschen an der Hauptstraße vorm Dorfgemeinschaftshaus warten. Eigentlich sollte es in der vergangenen Woche aufgestellt werden. Doch geschehen ist das nicht. „Es hat sich herausgestellt, dass genau an der Stelle, wo es hin soll, eine Gasleitung liegt“, berichtete Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates von Schirgiswalde-Kirschau auf eine entsprechende Anfrage hin. Er versicherte, dass sich die Stadt um eine schnelle Lösung des Problems bemüht. Stadtratsmitglied Steffen Hoffmann (FDP) aus Rodewitz forderte: „Bis Ende September sollte das Wartehäuschen stehen“ und verwies auf die Kinder und Jugendlichen, die täglich dort auf den Schulbus warten.

Das Wartehäuschen war vor dem Abriss des alten Erbgerichts vor über zwei Jahren abgebaut und eingelagert worden, um es nach Fertigstellung des neuen Dorfgemeinschaftshauses wieder aufzustellen. Der Neubau ist seit einem Jahr fertig. Inzwischen wurde auch das Außengelände gestaltet. Da das Häuschen früher an der Wand des Gebäudes befestigt war, jetzt aber separat davor stehen soll, musste es umgearbeitet werden. Angekündigt war die Wiederaufstellung schon für dieses Frühjahr. „Der Umbau ist erledigt“, berichtete der Bürgermeister. Nun hoffen die Rodewitzer, dass die lange Geschichte endlich zu einem guten Abschluss kommt. (SZ/ks)

