Langes Warten auf die Straßenbauer

Das Geld ist da, der Bau kann beginnen – eigentlich. Seit Jahren beschweren sich Autofahrer im Dresdner Westen über die marode Otto-Harzer-Straße. Die führt von der Kesselsdorfer Straße in das Neubaugebiet Altfranken und weiter nach Pesterwitz. Immer wieder vertröstete die Stadtverwaltung die Anwohner. Geld für den Ausbau war keins in der Stadtkasse. Vor zwei Jahren dann griffen die Altfrankener in die eigene Kasse und überwiesen 30 000 Euro. Damit konnte die eine Seite der Straße erneuert werden. Eigentlich sollte in diesem Jahr die zweite Straßenseite folgen. Wieder hatte die Ortschaft dafür Geld zur Verfügung gestellt. Trotzdem kam nun aus dem Straßen- und Tiefbauamt eine Absage. Darüber informierte der Ortsvorsteher Altfrankens Hubertus Doltze. Weil es dort keine Kapazitäten für die Planung des Baus gibt, muss dieser erneut verschoben werden, wohl auf 2018. (SZ/acs)

