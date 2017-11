Langes Warten auf den Fußweg An der Boxdorfer Straße soll endlich ein Gehweg gebaut werden. Doch für den gefährlichsten Abschnitt ist die Stadt nicht zuständig.

Wo bisher nur ein schmaler Trampelpfad entlang führt, soll im nächsten Jahr ein Bürgersteig an der Boxdorfer Straße in Wahnsdorf gebaut werden. Doch für Fußgänger bleibt die Strecke nach Boxdorf trotzdem gefährlich. © Matthias Schumann

Radebeul. Wenn auf dem Zeugnis steht, dass jemand stets bemüht war, ist dieser Satz nicht gerade eine Huldigung seiner besonderen Erfolge. Wohl eher die beschönigende Umschreibung dafür, dass im Grunde nichts geklappt hat. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Fußweg von Boxdorf nach Wahnsdorf. Um den ist man schon viele Jahre, inzwischen sogar Jahrzehnte, bemüht. Mehr als einen Trampelpfad neben der Fahrbahn gibt es aber bis heute nicht. Obwohl die Anwohner immer wieder deutlich gemacht haben, dass Fußgänger zwischen Boxdorf und Wahnsdorf gefährlich leben. Erst recht im Dunkeln.

Nach der Bundestagswahl im September musste der nicht vorhandene Fußweg sogar als exemplarisches Beispiel herhalten, mit dem die Radebeuler CDU die Unzufriedenheit der Wähler und die Stimmenverluste der Partei zu erklären versuchte. Im Winter dort zu laufen, sei für Fußgänger unzumutbar, kritisierte der frühere Wahnsdorfer CDU-Ortschaftsrat Kristian Steubler.

Nach jahrelangem Warten gibt es jetzt nun aber doch positive Neuigkeiten für die Wahnsdorfer. In der letzten Ortschaftsratsitzung verkündete Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos), dass entlang der Boxdorfer Straße zwischen Haußigstraße und Straken ein Gehweg gebaut wird. Bisher gibt es dort nur einen unbefestigten Randstreifen von gut einem halben Meter, auf dem Fußgänger laufen können. Das sei aus Verkehrssicht sehr unbefriedigend, sagte Oliver Lange vom Sachgebiet Straßenbau in der Sitzung.

Und stellte vor, was sich an dem Straßenabschnitt jetzt ändern soll. Noch ist die Fahrbahn sehr schmal und entspricht nicht der Regelbreite. Mit dem Ausbau sollen zwei vollwertige Fahrbahnen von jeweils 2,75 Meter Breite entstehen. Das sei auch angemessen für den Busverkehr, der dort unterwegs ist, sagte Lange. Die Bushaltestelle wird gleich mit ausgebaut. Sie soll behindertengerecht werden und so lang, dass dort Busse mit einer Länge von zwölf Metern problemlos halten können.

Der Gehweg kommt an die südliche Fahrbahnseite und wird 1,50 Meter breit. Gegenüber soll ein Bordstein gesetzt werden, um eine ordentliche Abgrenzung zum Feld zu haben. Denn dieser Bereich ist über die Jahre extrem ausgefahren. Busse und Lastwagen weichen regelmäßig auf den Feldrand aus, wenn sie sich auf der bisher schmalen Straße begegnen. Damit wie geplant gebaut werden kann, mussten die Besitzer der Felder einen Streifen an der Straße abgeben. Die breitere Fahrbahn mit samt Gehweg soll nun „relativ schnell“ kommen, sagte OB Wendsche. Der Baustart ist 2018 geplant. Die Stadt sei „vorsichtig optimistisch“, dass in einem Jahr alles erledigt ist, so Wendsche.

Für die Wahnsdorfer gibt es trotzdem einen Wermutstropfen. „Das kritischste Stück kommt ja erst noch“, sagte einer der Anwesenden. Denn die Straße nach Boxdorf, auf der auch die Wahnsdorfer Kinder zur Schule laufen, liegt zu einem großen Teil auf Moritzburger Flur. Und von dort gibt es bisher keine Signale für einen Gehwegbau. Für die Gemeinde hat die Straße nicht die höchste Priorität, zumal es dort nur wenige Anwohner gibt. Der Wahnsdorfer Ortschaftsrat möchte jetzt trotzdem an die Kollegen Gemeinderäte in Moritzburg herantreten. Vielleicht sollte man sie zu einem Spaziergang im Dunkeln dort einladen, tönt es sarkastisch aus der Runde. Denn man wisse wirklich nicht, wo man noch laufen könne.

zur Startseite