Langer Weg zur Gemeindefusion Wachau, Großnaundorf und Lichtenberg wollen zusammengehen. Jetzt kommen die wichtigen Themen auf den Tisch.

Wachau im Winterschlaf? Keineswegs. Nach Angaben von Bürgermeister Veit Künzelmann werden demnächst die Sondierungsgespräche für einen Zusammenschluss von Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau beginnen. © Thorsten Eckert

Um den Traum von einer Großgemeinde zwischen Radeberg, Pulsnitz und Ottendorf ist es in den vergangenen Wochen ruhig geworden. Die drei Gemeinden auf Freiersfüßen Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau hatten Ende vergangenen Jahres vereinbart, sich zu Sondierungsgesprächen zu treffen. Doch nichts passierte. Ist die Fusion begraben?

Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) widerspricht dem Eindruck. „Wir treiben das Projekt wie geplant voran. In den drei Gemeinden wurden die Mitglieder der gemeinsamen Arbeitsgruppe bestimmt. Sie wird in diesem Jahr regelmäßig zusammentreffen und die wichtigen Punkte klären.“ Für Wachau nehmen unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Stefan Cyriax (CDU) und der Gemeinderat der Offenen Bürgerliste (OBL) Steffen Jakob teil. Veit Künzelmann rechnet damit, dass Anfang dieses Jahres das erste Treffen stattfindet. „Dabei und den folgenden Zusammenkünften werden wir klären, wie eine Fusion möglich wäre. Es muss beispielsweise geklärt werden, wie in den Gemeinden Kitas, Feuerwehren und die Vereine aufgestellt sind, wie hier eine Zusammenarbeit erfolgen könnte.“ Wichtiges Thema sind nach seinen Angaben die Finanzen. „Jeder will verständlicherweise wissen, wie es um den Haushalt der Partner bestellt ist. Was gibt es für Schulden, wie hoch sind die Einnahmen?“

Natürlich müssten auch künftige Strukturen besprochen werden: Werden die einzelnen Gemeindeämter weiter vorgehalten? Wo sitzen die Fachämter? Wie groß wird der künftige Gemeinderat sein und mit welcher Anzahl Gemeinderäte sind die einzelnen Gemeinden vertreten? Nach Ende der Gespräche soll die Arbeitsgruppe dann den einzelnen Gemeinderäten Empfehlungen zum weiteren Vorgehen geben. Eine Prognose, wann das sein könnte, will Veit Künzelmann nicht abgeben. „Dazu sind die Themen zu umfangreich.“

Schon jetzt viele Verbindungen

Für unabdingbar hält es der Wachauer Bürgermeister, die Einwohner von Lichtenberg, Großnaundorf und Wachau zu befragen. „Es wird einen Bürgerentscheid zeitgleich in allen drei Gemeinden geben. Das Ergebnis wird dann bindend sein.“ Unklar ist noch, wie sich Pulsnitz verhält. Lichtenberg und Großnaundorf befinden sich in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt. „Wir haben erste Gespräche mit der Bürgermeisterin Barbara Lüke gehabt. Mein Eindruck ist, dass sie in der Frage noch abwartend ist. Ich denke, die Stadt wird sich das Ergebnis der Bürgerbefragung genau anschauen und dann eine Entscheidung treffen.“

Hintergrund der Fusionsbestrebungen ist die Vorgabe des Freistaates, ab 2025 nur noch Kommunen finanziell zu unterstützen, die mehr als 5 000 Einwohner haben. Wachau als einzelne Gemeinde verfehlt diese Marke mit rund 4 500 Einwohnern knapp. In der Gemeinde Lichtenberg leben rund 1 600 Menschen und in Großnaundorf etwa 1 000 Einwohner. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) möchte die beiden Nachbarkommunen als gleichberechtigte Partner ins Boot holen und mit ihnen eine ländliche Großgemeinde schmieden. Das Landratsamt Bautzen zumindest legt den drei Gemeinden in ihren Bestrebungen keine Steine in den Weg.

Bereits jetzt sind die Verbindungen zwischen Lichtenberg, Wachau und Großnaundorf groß. Feuerwehren und Sportvereine arbeiten zusammen. Lichtenberger Kinder besuchen Grundschulen in Leppersdorf und Wachau.

