Langer Umweg für Pendler Die Straße zwischen Koitzsch und Königsbrück wird am Montag voll gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über Bernsdorf.

Die Pendler zwischen Kamenz und Königsbrück müssen sich in wenigen Tagen auf einen deutlich längeren Arbeitsweg einstellen. Die Staatsstraße S100 wird am Montag zwischen Koitzsch und dem Abzweig nach Reiche-nau voll gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über Bernsdorf und ist 16 Kilometer länger als die direkte Verbindung. Das Landratsamt hat in Bernsdorf bereits Behelfsampeln aufgestellt. Die Behörde rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und am Knotenpunkt zwischen Umgehungsstraße und B 97 gibt es schon jetzt zeitweise längere Rückstaus, weil sich Links- und Rechtsabbieger auf der Umgehungsstraße eine Spur teilen müssen.

Die Vollsperrung ist nötig, weil das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Straßendamm am Abzweig nach Reichenau in den nächsten Wochen abreißen lassen will. Die Straße soll künftig über eine Brücke führen, die auf 34 Bohrpfählen ruht und ungefähr 54 Meter lang ist. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte lange nach einer Lösung für die Straße gesucht. Die Verbindung zwischen Koitzsch und Königsbrück wurde schon vor mehr als drei Jahren eingeengt, weil damals plötzlich die Böschung abgerutscht war und sich Risse zeigten. Eine mächtige Torfschicht unter dem Damm sorgte offenbar für die Verformungen. Die Bauarbeiten sollen 1,5 Millionen Euro kosten und im Herbst abgeschlossen werden. (rgr, SZ/pre)

