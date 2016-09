Langer Rockabend am Skiheim In Sebnitz wird es am Sonnabend laut am Buchberg. Desert Wood IV steht an.

Es wird rockig am Skiheim. © Andreas Weihs

Ganze sechs Bands hat die Klangmanufaktur am Sonnabend zum Desert Wood IV nach Sebnitz eingeladen. Das Open-Air-Konzertevent am Sebnitzer Skiheim beginnt deshalb schon am Nachmittag, direkt nach dem Rucksacklauf, bei dem die Klangmanufaktur ebenfalls schon für Verpflegung vom Grill, kühle Getränke und die musikalische Umrahmung sorgt.

Angekündigt ist unter anderem Below A Silent Sky aus Ilmenau. Die vierköpfige Band spielt atmosphärischen Post Metal, welcher gänzlich auf Gesang verzichtet. Spannung entwickeln ihre Songs durch komplexe Arrangements, eingängigen Melodien und groovige Rhythmen. Live wird das Ganze durch den Einsatz von Samples verstärkt. Im April 2014 veröffentlichte die Band ihre Debüt-EP, worauf 2015 das erste Studioalbum „Corrosion“ folgte. Ebenfalls ohne Gesang kommt Fusion of Experience aus Bischofswerda aus.

Bei Lasse Reinstroem gibt es hingegen gleich zwei Stimmen im Wechsel zu hören, eine weibliche und eine männliche. Die Dresdner waren mit ihrem Sound zwischen Stoner und Psychedelic mit ausufernden Improvisationen bereits mehrfach am Buchberg zu Gast und dürften sich in Sebnitz und Umgebung bereits einige Fans erspielt haben.

Außerdem dabei: Big Trunk (Progressive/Pschychedelic), Old Stags (Hard Rock) und Last Patrol. (SZ/dis)

Desert Wood IV am 24. September ab 16 Uhr, Skiheim Sebnitz, Tannertstraße 52.

