Langer Atem für längere Öffnungszeiten Die Chefin des Stadtwerberings appelliert an die Mitglieder, bei den Samstagsöffnungszeiten durchzuhalten.

Renn‘ nicht fort, kauf im Ort – so steht es auf dem Werbebanner. Ein großer Teil der Innenstadthändler macht seine Geschäfte jetzt an den Sonnabend bis mindestens 14 Uhr auf. © André Braun

Als Grit Neumann den Vorsitz des Stadtwerberings übernahm, war sie mit dem Vorsatz angetreten, dass die Döbelner Geschäfte an den Samstagen länger öffnen. Nach drei Jahren hat sie sich mit ihrer Idee durchgesetzt: Seit September öffnen viele Geschäfte bis 14 Uhr, statt schon um 12 Uhr die Türen zuzuschließen. 22 Mitglieder des Stadtwerberings beteiligen sich – und auch einige, die nicht dazugehören. Der Stadtwerbering hatte die verlängerten Öffnungszeiten massiv beworben. Mit einigem Erfolg, wie Grit Neumann meint. „Ich habe einen Stammkunden, der wusste bis dahin nicht, dass ich schon 22 Jahre lang bis 14 Uhr geöffnet habe. Da kann man sehen, wie der Kunde tickt“, meint sie. Sie habe durchaus positive Reaktionen erhalten. „Bei NKD ist man der Meinung, dass mehr Menschen in der Stadt sind und auch im Geschäft“, sagte Grit Neumann. Die Kette Ernsting’s Family habe gleich die Bereitschaft gezeigt, länger zu öffnen. Und auch die Firma Holzkunst Kuhnert, die am Obermarkt ein Geschäft eröffnet hat, verkauft bis 14 Uhr. Bettina Illge, Inhaberin des Geschäfts Trend in Leder am Niedermarkt, hatte sich gleich bereiterklärt, bei der Aktion mitzumachen. „Man muss austesten, wie das angenommen wird“, sagte sie. Allerdings sei die Resonanz der Kunden bisher nicht so groß.

Florence Cunnac, die an der Ritterstraße französische Spezialitäten verkauft, öffnet ihr Geschäft an den Sonnabenden bis 16 Uhr. „2016 war kein gutes Jahr für mich. Ich bin schon länger der Meinung, dass man sich an die Gewohnheiten der Kunden anpassen muss. Die Leute wollen nicht schon um 7 Uhr ihren Einkauf erledigen“, sagte sie. „Wenn wir uns nicht anpassen, sieht Döbeln in vier oder fünf Jahren nicht mehr so aus wie heute.“

Grit Neumann appellierte an die Händler, bei den längeren Ladenöffnungszeiten durchzuhalten, auch wenn sich der Erfolg nicht gleich einstellt. „Wenn das nicht der Fall sein sollte, wird es so eine Aktion mit mir nicht mehr geben. Dafür war es zu teuer“, sagte sie.

Vor den Händlern steht jetzt das wichtige Weihnachtsgeschäft. Los geht es schon am 29. Oktober mit einem Einkaufssonntag. Die Läden haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An diesem Wochenende wird es auch ein Herbstfest mit Schaustellern auf dem Niedermarkt geben, das zusätzlich Menschen in die Innenstadt locken wird, sagte Vorstandsmitglied Michael Köhler. Verlängerte Samstage und Einkaufssonntage wird es am 1., 3., 9. 16. und 17. Dezember geben. Auch am 23. Dezember wollen die Händler ihre Geschäfte bis 18 Uhr offen halten. Am „Winterzauber“ in der Ritterstraße am 22. Dezember mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr will sich der gesamte Stadtwerbering aber nicht beteiligen.

Als besonderen Anreiz für die Kunden, ihre Weihnachtseinkäufe in Döbeln zu erledigen, wird der Stadtwerbering zum ersten Mal einen Weihnachtskalender herausgeben, den die Händler an ihre Kunden verteilen. Hinter den Türchen verstecken sich Gewinne im Wert von 2500 Euro.

zur Startseite