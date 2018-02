Langer Anflug für Rödertalbienen Auf die Mannschaft von Trainer Maximilian Busch wartet am Sonntag ein Traditionsverein. Die Reise geht nach Oldenburg.

Sarolta Selmeci vom HC Rödertal auf dem Weg zu einem ihrer drei Tore im letzten Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Leider ging auch diese Partie verloren. Am Sonntag müssen die Rödertalbienen in Oldenburg antreten. Foto: © Henry Lauke

Handball-Bundesliga Frauen. Die nächste Auswärtsfahrt steht für den HC Rödertal auf dem Programm. Am Sonntag startet die Mannschaft schon um 6.30 Uhr von Großröhrsdorf aus ins nördliche Niedersachsen. Die Reise ist wieder über 500 Kilometer lang. Dann empfängt der VfL Oldenburg die Rödertalbienen um 16.30 Uhr in der heimischen EWE-Arena.

Die Oldenburgerinnen befinden sich mit einer ausgeglichenen Bilanz von 12:12 Punkten derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Nach vier Niederlagen in Folge konnte der VfL am letzten Wochenende wieder einen Erfolg gegen die Neckarsulmer Sport-Union (34:30) feiern. Außerdem steht die Mannschaft des Trainergespanns Niels Bötel und Andreas Lampe dank eines Sieges gegen Buchholz/Rosengarten Mitte Mai im Halbfinale um den Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB). Das schaffte die Mannschaft trotz eines personellen Umbruchs vor Saisonbeginn.

Dabei nahm auch der Pole Leszek Krowicki – vorher zwölf Jahre Übungsleiter – seinen Hut. Dieser Schritt war nötig, weil sich Hauptsponsor EWE bis zur Saison 2018/19 ganz zurückzieht. Der VfL hat in der laufenden Saison bisher 370 Gegentore hinnehmen müssen. Nur der HC Rödertal kassierte noch mehr Tore. Dass die Oldenburgerinnen dennoch so weit oben in der Tabelle stehen, liegt an der hervorragenden Offensive.

Geschke ist die Schlüsselspielerin

Herzstück dieser ist Nationalspielerin Angie Geschke, die im linken Rückraum spielt. Sie ist mit 103 erzielten Treffern bisher die zweitbeste Torschützin der Bundesliga. HCR-Trainer Maximilian Busch: „Geschke ist sicherlich die Schlüsselspielerin im Angriff. Es wird sehr viel davon abhängen, wie wir sie in den Griff bekommen. Generell besitzt die erste Sieben des VfL enorm viel Qualität.“

Für den HC Rödertal muss das Motto lauten, erneut einen Schritt nach vorne zu machen. Angesichts der vielen Verletzten wird dies aber keine leichte Aufgabe. Neben den Langzeitausfällen Grete Neustadt und Lisa-Marie Ostwald (beide Kreuzbandriss) sowie Jurgita Markeviciute (Kniebeschwerden) muss Coach Busch wohl auch auf Michelle Urbicht (Oberschenkelverletzung) verzichten. Außerdem entscheiden sich die Einsätze von Tammy Kreibich, Jessica Jander und Jaqueline Hummel (Grippe) erst kurzfristig.

Brigita Ivanauskaite und Sarolta Selmeci haben bisher nur individuell trainieren können. Ob beide einsatzfähig sind, entscheidet sich erst beim Abschlusstraining am Freitag. Busch: „Wir sind personell stark eingeschränkt. Vor allem die krankheitsbedingten Ausfälle sind ärgerlich. Wegen der anderen Verletzungen habe ich mich bereits mit meinem Trainerteam beraten und Konsequenzen für die zukünftigen Übungseinheiten gezogen. Wir haben uns in den letzten beiden Spielen das Markenzeichen des bedingungslosen Kampfgeistes erarbeitet. Das wollen wir trotz der dünnen Personaldecke wieder bestätigen.“ Das Spiel der HCR-Mannschaft kann wie gewohnt vom heimischen Sofa per Livestream verfolgt werden.

