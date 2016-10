Langenwolmsdorfer retten ihre Orgel Innerhalb von nur zwei Jahren wurde das Instrument restauriert. Dank vieler Helfer und Initiativen.

zurück Bild 1 von 2 weiter In der 1495 erstmals urkundlich erwähnten Langenwolmsdorfer Kirche wird ein Schatz gehütet: eine seltene Herbrig-Orgel. Sie wurde jetzt mithilfe vieler Spenden restauriert. © Dirk Zschiedrich In der 1495 erstmals urkundlich erwähnten Langenwolmsdorfer Kirche wird ein Schatz gehütet: eine seltene Herbrig-Orgel. Sie wurde jetzt mithilfe vieler Spenden restauriert.

Dafür mussten unter anderem alle Pfeifen ausgebaut werden.

Die Orgelbauer in der Langenwolmsdorfer Kirche haben ihre Arbeit fast vollendet. Hinter ihnen liegen einige spannende Monate. Denn die Restaurierung der Herbrig-Orgel hielt manche Überraschung für die Beschäftigten der Firma Johannes Lindner bereit. Das Projekt verlangte ihnen so einiges handwerkliches Geschick ab. Immerhin ist die Orgel 172 Jahre alt. Sie wurde zwar zwischendurch schon einmal saniert. Aber das war ebenfalls schon vor 40 Jahren. Nun war es an der Zeit, die alte Dame zu verjüngen, damit ihr Klang Besucher der Kirche wieder ins Staunen versetzen kann. Das sagten sich Langenwolmsdorfer vor zwei Jahren. Sie schlossen sich zu einer Initiativgruppe zusammen, die sich für die Restaurierung der Orgel einsetzen.

Jetzt sind sie an ihrem Ziel angekommen. Die Kirchgemeinde feiert am 6. November einen Festgottesdienst. Dann soll die Herbrig-Orgel in Dienst genommen werden. „Wir feiern einen schönen Tag für unsere Kirchgemeinde. Und wir wollen Gott und allen Beteiligten danken“, sagt Karin König von der Orgel-Initiativgruppe. Die wesentlichen Arbeiten werden bis dahin abgeschlossen sein. Und Karin König ist sicher, dass man noch vor zwei Jahren nicht gedacht hätte, dass die Orgelsanierung immerhin mit einem Umfang von 60 000 Euro doch in so kurzer Zeit vonstatten geht.

Denn fast auf den Tag genau, am 29. Oktober 2014, hatte die Initiativgruppe zu einem ersten Informationsabend eingeladen. Da ging es noch darum, ob man sich dem Vorhaben überhaupt annehmen wolle. Denn von Anfang an war klar, dass die Langenwolmsdorfer auch einen großen Eigenanteil aufbringen müssen. Doch die Kirchgemeinde hatte sich am Ende für das Projekt entschieden. Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Die Initiativgruppe hatte Angebote für die Arbeiten an der Orgel eingeholt und sich um die Zuschüsse gekümmert. Immer wieder wurde gerechnet, was man sich leisten kann und wie man zu Spenden kommt. Es wurden zum Beispiel Flyer gedruckt und diese in verschiedenen Firmen und Haushalten verteilt mit der Bitte, die Restaurierung der Orgel finanziell zu unterstützen. Es folgten Benefizkonzerte mit bekannten Organisten, wie Karl-Christian Henschke und Lucas Pohle sowie Tom Adler. Immer wieder kamen Spenden zusammen, sodass die Initiativgruppe im Januar 2016 den Startschuss für die Sanierung des Instrumentes geben konnte. Die Landeskirche hatte einen Zuschuss in Höhe von 16 000 Euro bestätigt. Auch der Denkmalschutz gab Geld dazu. „Die Orgel ist ein gutes Beispiel dafür, was durch die entschiedene Initiative der Orgelgruppe, vieler Unterstützer und vor allem Gottes Segen entstehen kann“, sagt Karin König. Noch fehle der Orgelgruppe aber etwas Geld. Deshalb seien Spenden noch willkommen.

Festgottesdienst: 6. November, 10 Uhr.

