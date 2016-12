Langenwolmsdorf vor den Fluten schützen Ein Rückhaltebecken für den Dorfbach ist geplant. Dass würde Bachanlieger entlasten.

Entlang des Langenwolmsdorfer Baches soll noch einiges für den Hochwasserschutz getan werden. © Dirk Zschiedrich

Gemächlich schlängelt sich der Dorfbach durch den Stolpener Ortsteil Langenwolmsdorf. Dass er einmal viel Schaden auf seinem Lauf durch Langenwolmsdorf anrichten kann, hatte wohl keiner der Anlieger gedacht.

Doch der stille Dorfbach sollte sie eines Besseren belehren. Immerhin, die Flutschäden von 2010 und 2013 in und um Stolpen sind fast alle beseitigt. Allein im Ortsteil Langenwolmsdorf sollen es 2010 entlang des Baches an die 80 Schadstellen gewesen sein. 2013 kamen noch einige dazu. Inzwischen kann die Stadt Stolpen ein Kapitel Beseitigung von Flutschäden abhaken und schlägt sogleich ein weiteres auf. Denn mit der Beseitigung der Schäden und dem hochwassersicheren Ausbau einiger Durchlässe und Brücken entlang des Baches ist es noch nicht getan.

Deshalb hat die Stadt Stolpen in den langfristigen Investitionsplan jetzt auch Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Langenwolmsdorfer Baches aufgenommen. Konkret handelt es sich dabei um ein Rückhaltebecken, welches gebaut werden soll. Bei Starkregen soll es dann jede Menge Wasser aufnehmen, um zu verhindern, dass es in Richtung Langenwolmsdorf fließt und dort wieder enorme Schäden anrichten kann. Immerhin ist das Einzugsgebiet des Baches über 16 Quadratkilometer groß. Dazu kommen viele Kurven, mitunter im rechten Winkel. 54 Brücken und Durchlässe engen den Fluss ein. Einige davon wurden bereits so gebaut, dass sie künftigen Hochwassern standhalten. So wurden unter anderem die Brücken am Bahnhofsweg und auch entlang der Hauptstraße neu gebaut und zugleich auch so ausgelegt, dass künftig mehr Wasser hindurch fließen kann.

Das ist unter anderem auch so in dem Hochwasserschutzkonzept für den Langenwolmsdorfer Bach vorgesehen. Das hatte die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben, um zum Beispiel auch Fördermittel für die Behebung von Schäden zu bekommen. Zugleich ist es aber auch ein Leitfaden für die künftigen Arbeiten. Grundlage für den hochwassersicheren Ausbau des Langenwolmsdorfer Baches ist ein Konzept des Dresdner Ingenieurbüros ACI. Bei der Beseitigung der Schäden haben sich die Planer an diesem Konzept orientiert. Dieses komplett umzusetzen, wäre für die Stadt Stolpen allerdings nicht auf einmal bezahlbar. Das hatte die Stadtverwaltung bereits mehrmals deutlich gemacht. Das Einzugsgebiet des Langenwolmsdorfer Dorfbaches umfasst insgesamt 16,26 Quadratkilometer. Dazu kommen viele Kurven, mitunter im rechten Winkel. Außerdem wird der Bachlauf von 54 Brücken und Durchlässen eingeengt. Diese müssten wie bereits an einigen Stellen geschehen, erneuert und vergrößert werden.

Gleichzeitig hatten die Planer vor, zum Beispiel an der Niederdorfstraße den Bach beidseitig so auszubauen, dass er mehr Wasser führen kann. Zudem sollten die allzu steilen Kurven beseitigt werden, damit das Wasser leichter abfließen kann. Und im unteren Bereich, an der Niederdorfstraße, sollen Auen als Überflutungsflächen dienen. Und die Planer kamen zu dem Schluss, dass Rückhaltebecken die Fluten des Dorfbaches bremsen. Sie schlugen vor, am Ziegeleiweg das vorhandene natürliche Becken zu nutzen und so umzurüsten, dass es notfalls gefüllt werden kann. Weitere Rückhaltebecken könnten am Katzbach und am Stolpener Gewerbegebiet entstehen. All das umzusetzen, wird noch einige Zeit dauern. Deshalb will die Stadt Stolpen nun mit einem Rückhaltebecken das Konzept erst einmal weiter umsetzen und damit die Bachanlieger schützen.

zur Startseite