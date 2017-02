Langebrücker Grundschule erhält Anbau Zwei Klassenzimmer werden an das Gebäude angefügt. Damit wird eine wichtige Forderung der Eltern erfüllt.

Die Grundschule in Langebrück wird erweitert. Zwei zusätzliche Klassenzimmer entstehen in einem Anbau. Er soll im Sommer fertig sein. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Die hohen Anmeldezahlen waren zu erdrückend: Anders als zunächst vorgesehen wird es schon ab diesem Sommer eine Erweiterung der Grundschule Langebrück geben. Die Stadtverwaltung Dresden bestätigte jetzt, dass ein Anbau errichtet wird. Damit erfüllt die Verwaltung eine Forderung der Langebrücker Eltern und des Ortschaftsrates.

Die Schule, Eltern und Kinder können mit einer komfortablen Lösung rechnen. Nach Angaben von Michael Fücker vom Schulverwaltungsamt werden die Container nicht nur auf die Wiese gestellt, sie werden auf der linken Seite direkt an das Schulgebäude angefügt. Das Haus erhält somit einen kleinen Gebäudeflügel. „Wir werden dazu die Fassade der Grundschule öffnen und die beiden Klassenzimmer anbauen. Sie sind dann auch über das Schulhaus erreichbar“, sagt er. Es handelt sich um ein zweistöckiges Bauwerk. Platz ist an der Stelle ausreichend vorhanden, es muss nichts abgerissen werden. Lediglich eine Rettungstreppe wird leicht verändert.

Ausschreibung wird sofort vorbereitet

Laut Stadtverwaltung werden die Module gekauft und nicht nur gemietet. „So können sie bei Bedarf länger stehen bleiben. Es herrscht dann kein Zeitdruck.“ Um den Anbau bis zu Beginn des neuen Schuljahres fertig zu bekommen, muss es jetzt schnell gehen. „Wir werden unverzüglich die Ausschreibung vorbereiten, parallel dazu werden die Planungen vorangetrieben. Die Baugenehmigung dauert dann ja auch noch etwa drei Monate.“ Parallel dazu wird der Speisebereich für die Schüler vergrößert. „Durch eine Umstrukturierung erreichen wir, dass mehr Sitzplätze eingerichtet werden können.“ Die Mahlzeiten an die Schüler sollen beispielsweise an einer Theke verteilt werden.

Bei den Elternvertretern stieß die Ankündigung auf Zustimmung. „Wir sind froh über die Lösung. Auch damit, dass die neuen Räume direkt mit der Schule verbunden sind“, sagte Silvana Wendt, Mutter eines Kindes an der Einrichtung. Jetzt hoffen die Eltern, dass die zusätzlichen Räume auch pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres stehen.

Auch Hortplätze fehlen

An der Grundschule in Langebrück sind für das kommende Schuljahr mehr als 73 Mädchen und Jungen angemeldet. Das sind drei Klassen. Schon jetzt sind die Räume bis an die Kapazitätsgrenze belegt. Außerdem fehlen Hortplätze. Das Schulverwaltungsamt hatte vor einigen Wochen ebenfalls Platzprobleme ab kommendem Schuljahr an der Langebrücker Grundschule eingeräumt. Nach Angaben von Falk Schmidtgen, Leiter des Schulverwaltungsamtes, sollte jedoch der Computer-Raum als Klassenzimmer umgestaltet werden und ab dem Schuljahr 2018/19 dann Container aufgestellt werden, wenn es die Situation erfordert. Diesen Vorschlag hatten die Eltern strikt abgelehnt.

Der Anbau soll bis zur Fertigstellung des Kinderzentrums im Jahre 2018 stehen bleiben. Im Kinderzentrum entstehen Betreuungsplätze für 249 Mädchen und Jungen. Davon sind 45 für Krippenkinder vorgesehen, 92 für den Kindergarten und 112 für Hortkinder. Durch die zusätzlichen Hortplätze könnte die Grundschule entlastet werden, wo der Hort derzeit untergebracht ist. An dem Kinderzentrum wird mit Hochdruck gearbeitet. Nach den Kalkulationen wird das neue Betreuungszentrum rund 5,5 Millionen Euro kosten.

