Langebrück will Parksituation verbessern

© Symbolbild: dpa

Langebrück. Die Parkplatzsuche in Langebrück ist mitunter eine langwierige Angelegenheit. Gleich an mehreren Stellen im Ort gibt es zu wenige davon. Straßen sind wegen der vielen parkenden Autos verstopft, es kommt zu gefährlichen Situationen. Langebrück will diese Zustände beenden und hat die Stadt Dresden aufgefordert, für die Ortschaft ein Parkkonzept aufzustellen.

Auf der am diesem Dienstag stattfindenden Sitzung des Ortschaftsrates soll das Thema zur Sprache kommen. Sie beginnt um 19 Uhr im Kleinen Saal des Bürgerhauses. Außerdem steht die Sanierung des historischen Forsthofes auf der Tagesordnung. Es werden die Umbaupläne vorgestellt. Darüber hinaus wird der Ortschaftsrat eine Stellungnahme zum Entwurf des Landschaftsplanes für Dresden abgeben. (SZ)

