Langebrück steht Kopf Endlich Schnee – da werden fleißig die lustigsten Gesellen gebaut. Doch deren Tage sind gezählt.

© Kristin Richter

Warum nicht mal das winterliche Langebrück aus einer ungewöhnlichen Perspektive sehen? An der Berger Straße haben das Anwohner einem fröhlichen Schneemann jetzt ermöglicht. Sie ließen ihn einen Kopfstand machen. Sehr zur Freude mancher Schaulustiger, die den kugelrunden Mann schnell zum witzigen Handyfoto-Motiv kürten. Leider sind die Tage des Schneemanns gezählt, denn die Meteorologen haben ansteigende Temperaturen vorausgesagt. Aber die Hoffnung bleibt, dass es das noch nicht war in Sachen Winter. Immerhin beginnen die Winterferien ja erst in gut zwei Wochen! Also, Frau Holle, bitte noch mal die Betten schütteln!

zur Startseite