Langebrück repariert Fußwege An der Weißiger Straße sind die Bauleute angerückt. Die schlechte Fahrbahn wird aber nicht angerührt.

© dpa

Langebrück. Straßenbau im Winter? In Langebrück funktioniert das offenbar. An der Weißiger Straße haben vor wenigen Tagen die Arbeiten auf halber Strecke zwischen Beethovenstraße und Radeberger Straße begonnen. Nach Angaben von Lutz Biastoch, Leiter der Verwaltungsstelle Weixdorf/Langebrück, werden hier die Bordsteine und das Schnittgerinne erneuert. „Außerdem werden in einigen Bereichen die Fußwege in Ordnung gebracht. Das sind Arbeiten, die auch jetzt zur Winterzeit möglich sind.“ Es handelt sich um einen kleineren Auftrag. Die Auftragssumme beträgt rund 17 000 Euro. Die Straße selber, die in dem Bereich in einem schlechten Zustand ist, wird nicht angepackt. „Da haben andere Ortsstraßen, die ebenfalls in einem schlechten Zustand sind, Priorität“, sagt der Verwaltungsstellenleiter. Dass das irgendwann passiert, will er allerdings nicht ausschließen. Spätestens, wenn die Radeberger Straße in Höhe des Seniorenheims in Ordnung gebracht wird, dann muss eine Umleitungsstrecke her, sagt der Verwaltungsstellenleiter. „Das könnte dann dieser Abschnitt der Weißiger Straße sein.“

Sie hatte bereits im Januar als Ausweichstrecke gedient. Nach dem Sturm Friederike drohten Bäume auf die Radeberger Straße zu kippen, deshalb wurde sie gesperrt. Ab Ortseingang von Langebrück mussten die Autofahrer auf die Weißiger Straße ausweichen. (SZ/td)

zur Startseite