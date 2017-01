Langebrück für Schul-Container Die Module müssen bis Sommer stehen, fordert der Ortschaftsrat. Ansonsten sei ein angemessener Unterricht nicht mehr möglich.

Die Grundschule in Langebrück. © Willem Darrelmann

Langebrück drängt weiter auf eine schnelle Lösung für die Platzprobleme in der örtlichen Grundschule. Laut einem Beschluss fordert der Ortschaftsrat von der Stadt, die Aufträge für die Aufstellung von Schulcontainern an der Grundschule Langebrück unverzüglich auszulösen. Die Container sollten mit Beginn des Schuljahres 2017/18 im September in Betrieb gehen. Für die nächste Sitzung am 14. Februar ist zudem das Schulverwaltungsamt der Stadt Dresden eingeladen.

Elternvertreter weisen seit Langem auf die Überbelegung in der Langebrücker Grundschule hin. Ab Sommer werden voraussichtlich mehr als 73 Mädchen und Jungen an der Einrichtung eingeschult. „Tritt das ein und werden keine zusätzlichen Räume zur Verfügung gestellt, dann ist eine Umsetzung des Lehrplans für alle Grundschüler nicht mehr möglich“, sagte Silvana Wendt vom Elternrat. Außerdem würden dann für 14 Kinder ab kommendem Schuljahr die Hortplätze fehlen. Die Container sind deshalb dringend notwendig. Das Schulverwaltungsamt hatte vorgeschlagen, den Computer-Raum als weiteres Klassenzimmer umzugestalten. So sei eine Unterbringung von drei ersten Klassen möglich, sagte der Leiter des Amtes, Falk Schmidtgen. Sollte es dann noch notwendig sein, könnten ab dem Schuljahr 2018/19 tatsächlich Container aufgestellt werden, so der Amtsleiter. Sie müssten dann bis 2019 stehen bleiben. Dann öffnet das neue Kinderzentrum gleich gegenüber der Langebrücker Grundschule. (SZ/td)

