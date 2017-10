Lange Wartezeiten auf Kita-Platz Vor allem in der Görlitzer Innenstadt müssen Eltern damit rechnen, dass es nicht der Wunschkindergarten wird.

Glück gehabt, wer drin ist. Die Eltern dieser Knirpse von der Evangelischen Kita Samenkorn müssen sich um einen Kita-Platz keine Sorgen mehr machen. Andere schon, denn die Lage spitzt sich weiter zu – ganz besonders in der Innenstadt. © pawel sosnowski/80studio.net

Erst Dienstag musste sie wieder einigen Eltern absagen. Beatrix Bienert kümmert sich um die drei Kindertagesstätten, die die Evangelische Innenstadtgemeinde in Görlitz betreibt: Samenkorn, Apfelbäumchen und Jochmannstraße. Sie spricht von steigender Nachfrage und längeren Wartezeiten. Wer kurzfristig kommt, hat die geringsten Chancen. „Dafür haben wir einfach zu wenig frei“, sagt Frau Bienert. Vor allem Krippenplätze sind knapp, was mit dem Trend, dass manche Eltern die Kleinen wieder sehr früh – mit einem Jahr oder jünger – bringen, natürlich schwer vereinbar ist.

Eigentlich müssten die Kapazitäten erweitert werden, für die Kita Samenkorn gibt es konkrete Pläne und nach einer gelungenen Spendenaktion sieht es so aus, als könnten hier ab 2019 mehr Kinder aufgenommen werden. 20000 Euro waren binnen weniger Tage zusammen gekommen – dieser Betrag fehlte noch zur Planung des Umbaus. Mit diesem sollen die Kapazitäten erweitert werden – von 46 auf künftig 60 Kita-Plätze sowie von fünf auf zehn bis zwölf Krippenplätze.

Dass solche Erweiterungen auch an anderen Stellen in der Stadt nötig sind, zeigt eine SZ-Umfrage. Fast alle Träger berichten von hoher Auslastung und weiter steigender Nachfrage. So auch das Klinikum für seine Kita oder der ASB. Andrea Werner, Bereichsleiterin Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, sagt über die drei Görlitzer ASB-Kitas, dass sie in den letzten Jahren immer sehr gefragt und ausgelastet gewesen seien. Die meisten neuen Kindergartenkinder wechseln natürlich gleich aus der Kinderkrippe der betreffenden Einrichtung. Ähnlich beschreibt DRK-Vorstand Janet Schulz die Lage. Die Kita SieKids TurBienchen, die 128 Plätze hat, ist so gut wie voll. Für die Kita Lustiger Borstel im Görlitzer Norden sagt Frau Schulz: „Auch hier werden wir an unsere Grenzen kommen. Wir merken hier vor allem einen Anstieg im Kindergarten.“ Das sei vielleicht der verbesserten Lage auf dem Arbeitsmarkt geschuldet, mehr Eltern haben wieder Jobs.

Der AWO-Hort Altstadtstrolche etwa kann sich vor Anfragen kaum retten. Wie AWO Oberlausitz-Geschäftsführer Dirk Reinke sagt, seien hier seit 2016 stets alle Plätze belegt, nicht alle, die gern möchten, können aufgenommen werden. In den beiden AWO-Kindergärten ist die Situation etwas entspannter. Das Zauberwäldchen in Königshufen sei zu 91 Prozent ausgelastet, das Storchennest in Ludwigsdorf zu 89 Prozent. Diese beiden liegen auch außerhalb der Innenstadt. Denn es zeigt sich deutlich, dass hier die Probleme am größten sind. Das bestätigte jüngst auch das Rathaus. Hier geht man von einem höheren zweistelligen Bedarf aus, genaue Zahlen sollen demnächst folgen.

Links zum Thema Kommentar: Noch lange keine Leipziger Verhältnisse

Die Ursachen benennt bislang kaum jemand konkret. Dass überall viele polnische Kinder betreut werden, aber schon. Sieht man sich die aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung an, ist klar, dass das Bevölkerungswachstum in Görlitz natürlich auch den Kampf um einen Kita-Platz erschwert. Eltern, die ihn austragen müssen, sind wenig begeistert. So tobte im Internet vor einigen Tagen ein kleiner Sturm der Entrüstung, als die SZ den Kitaplatz-Mangel bereits kurz ansprach. Abfällige Kommentare über Polen, die die Plätze wegnehmen, Ärger über das Rathaus, das nicht handle, prägten die Debatte. „Wacht endlich auf ihr Politiker und spart nicht an unserer Zukunft“, wird da etwa der Stadtrat zum Handeln aufgefordert. Zumindest soll das Thema hier demnächst ausführlich besprochen werden.

Derweil raten die Träger Eltern oder solchen, die es demnächst werden: ganz früh anmelden. Als Faustregel gilt, dass für die Krippe schon in der Schwangerschaft angemeldet werden sollte, für den Kindergarten möglichst bald nach der Geburt. Bessere Karten hat, wer schon größere Geschwister in der Einrichtung betreuen lässt. Denn Geschwisterkinder werden bei der Anmeldung bevorzugt genommen. „Unsere wenigen freien Plätze halten wir unter anderem für Geschwisterkinder frei“, sagt Katja Pietsch für die Kita des Klinikums. Für die Suche nach einem Platz legt sie Eltern das Portal Little Birds dringend ans Herz. „Wir empfehlen allen, dieses sehr gute Portal zu nutzen. Dort werden auch die Wartezeiten mit einkalkuliert.“

www.little-bird.de

zur Startseite