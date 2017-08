Lange Straße wird für Verkehr gesperrt Zur Hofnacht am 5. August ist in Pirna jede Menge los. Für Autos ist da kein Platz.

Am Sonnabend werden wieder zahlreiche Gäste zur Hofnacht erwartet. © Archivfoto/Daniel Förster

Kraftfahrer müssen aufgrund der Pirnaer Hofnacht am 5. August ab 19 Uhr Engpässe im Straßenverkehr in Kauf nehmen. Nach Auskunft der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) wird die Lange Straße in der Altstadt für den fließenden Verkehr während der gesamten Veranstaltungszeit gesperrt. Weil die Meteorologen schönes, feierkompatibles Wetter für den Sonnabend vorhersagen, rechnet die KTP zur Hofnacht mit einem hohen Besucheraufkommen. Gefeiert wird etwa bis 1.30 Uhr. Die Zufahrt zum Marktplatz über die Badergasse soll laut der KTP aber während der Hofnacht gewährleistet bleiben. (SZ/mö)

