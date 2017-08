Lange Nacht lockt 400 Besucher in das Kornhaus Meißen feierte am Sonnabend die Lange Nacht der Kunst, Kultur und Architektur.

Ebenfalls auf reges Interesse stieß das Konzert „Miracles“ (zu deutsch: Spiegel – d. Red.) des Gospelchores St. Afra in der voll besetzten Meißner Frauenkirche.

Der während der Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur am besten besuchte Ort war am Sonnabend wohl das Kornhaus auf dem Domplatz. Eigentlich waren hier drei Führungen geplant. Doch das große Besucherinteresse war derart enorm, dass der Veranstalter sich entschloss, das Haus für alle Besucher frei zugänglich zu öffnen. Bis in die späten Abendstunden erkundeten die Gäste mit Taschenlampen die Wohnungen des um 1470 erbauten Hauses. Insgesamt schauten weit über 400 Besucher das historische Gebäude an, dessen weitere Nutzung nach wie vor ungeklärt ist.

