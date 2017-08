Lange Nacht der Spreewälder Kunst- und Handwerkerhöfe Am Sonnabend wird in Burg wieder die Nacht zum Tag. Der Veranstalter erwartet Tausende Besucher.

Der Holzpantoffelmacher Manfred Karolczak zeigt fertige Schuhe in seiner Werkstatt in Burg. © dpa

Marmeladen, Kräuter und Kunst stehen am Sonnabend, ab 18 Uhr, bei der 7. „Langen Nacht der Kunst- und Handwerkerhöfe“ im Spreewaldkurort Burg wieder im Mittelpunkt des Geschehens. „Für Nachtschwärmer öffnen dieses Mal 13 Künstler und Handwerker zu später Stunde ihre Türen“, sagte die Burger Amtssprecherin Kerstin Möbes der SZ.

Mit von der Partie in der so genannten Streusiedlung in Burg sind unter anderem der Barfußpark, die Spreewald-Mosterei Jank, das Natur-Apartment Stauenfließ und der Schau-Handwerkshof mit Glaskunst, Keramik, Malerei und Filz sowie die Burger Hofbrennerei, die Marmeladenmanufaktur Rosenrot & Feengrün, die Trachtenstickerei Dziumbla und die Spreewälder Kräutermanufaktur von Spreewaldkoch Peter Franke. Das Geschichtsstübchen am Burger Spreewaldhafen zeigt historische Originalaufnahmen aus längst vergangenen Zeiten.

Bei ihrer ersten Teilnahme an der „Langen Nacht“ präsentiert die Spreewälder Künstlerin Kristin Freitag ihre neuesten Bilder und Holzskulpturen in den Grüner Wald Spreewald-Apartements.

Von Hof zu Hof kommen die Besucher am besten mit der „Rumpelguste“, der beliebten Burger Kleinbahn. Sie fährt jede halbe Stunde an alle 13 Stationen (Fahrpreis 7,50 Euro). Auch ein spezieller Taxiservice (pro Fahrt 2,50 Euro) wurde eingerichtet. Auch mit dem eigenen Auto oder Fahrrad ist die nächtliche Rundreise möglich. Die „Lange Nacht“ lädt bis Mitternacht ein. Die Veranstalter erwarten wieder mehrere Tausend Schaulustige. (kay)

