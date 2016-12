Lange Leitung An der B115 wird über einen Stahlmasten ein Erdkabel in luftige Höhe gezogen. Die Leitung soll einmal von Weißkeißel bis nach Heide führen.

Die Elektriker Daniel Krautz (l.) und Olaf Poendel von der Firma ERF-Weißwasser arbeiten im Moment an der B115 auf Höhe der Görlitzer Straße in Heide. © Joachim Rehle

Der Stahlmasten ist gesetzt, jetzt kann das 20 KV Erdkabel in luftige Höhe gezogen und als Freileitung weitergeführt werden. Die Elektriker Daniel Krautz (l.) und Olaf Poendel von der Firma ERF-Weißwasser arbeiten im Moment an der B115 auf Höhe der Görlitzer Straße in Heide. Das neue Erdkabel führt auf einer Länge von etwa sechs Kilometern von Weißkeißel über neue Trafostationen und Bresina nach Heide und wird als Freileitung in Richtung Kommandantur weitergeführt.

