Lange Haftstrafe nach Lenkradkrallen-Angriff Ein junger Ebersbacher wird vom Amtsgericht Görlitz zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt. Der 22-Jährige hatte in Löbau einen Mann ausgeraubt.

Ebersbach/Löbau. Ein gewaltsamer Angriff auf einen Mann in Löbau hat jetzt das Görlitzer Amtsgericht beschäftigt. Wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ist ein junger Ebersbacher zu einer 42-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Der 22-Jährige hatte am frühen Morgen des 11. September auf dem Altmarkt in Löbau bei einer Schlägerei einen 25-Jährigen mit einer Lenkradkralle schwer verletzt. Der Geschädigte trug Platzwunden und eine gebrochene Nase davon und verlor zudem einen Schneidezahn.

Die Staatsanwaltschaft klagte den Angreifer an, mit dem Ziel des Raubes gehandelt zu haben. Der Angeklagte selbst sagte aus, dass es sich um eine Verwechslung gehandelt habe. Er habe das Opfer für einen Crystal-Dealer gehalten, dem er „eins auswischen“ wollte. Zur Tatwaffe selbst wollte er sich erst nach der Aussage des Geschädigten äußern. Das Tatgeschehen konnte der Ebersbacher nur bruchweise wiedergeben, hatte er nach eigener Aussage an dem Tag verschlafen, keine Lust auf den Lehrgang in Dresden gehabt und gekifft. Das soll letztlich zur Verwechslung geführt haben.

Für den Tatbestand der Körperverletzung ist das aber nicht entscheidend, außer der Gutachter geht wegen des Betäubungsmittels von einer verminderten Steuerungsfähigkeit aus. Der Angeklagte war in seinem Aussageverhalten sehr unbeständig. Er beharrte darauf, nicht mit einer Lenkradkralle, sondern der Faust zugeschlagen zu haben. Die Verletzungen des 25-Jährigen können aber nicht mit nur einem Faustschlag erklärt werden.

Das Opfer erinnerte sich in seiner Zeugenaussage daran, dass er den Ebersbacher auf dem Weg zur Arbeit auf einer Baustelle sah. Dabei hatte der Löbauer den Eindruck, dass der Angeklagte auf jemanden warte, vielleicht sogar auf ihn. Wenig später wurde er von hinten angegriffen. Ein Schlag brachte ihn zum Fall. Er erkannte den 22-Jährigen als seinen Angreifer, konnte die Tatwaffe jedoch nicht richtig erkennen. Aber er erinnert sich, etwa achtmal brutal und ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Während des Angriffs wurde ihm das Smartphone, ein Samsung Mini, aus der Hose entwendet, anschließend auch der Rucksack, in dem sich zudem die Wohnungsschlüssel befanden. Nach der Attacke war er drei Wochen krankgeschrieben. Auf Nachfrage des Gerichts ging das Opfer davon aus, dass er gezielt angegriffen wurde. Eine Verwechslung schloss er deswegen aus, weil ihn der Angreifer spätestens erkannt haben muss, als er sein Gesicht sah.

Zwar hat der Angeklagte bereits zwei Einträge im Bundeszentralregister, ist aber nicht einschlägig vorbestraft. Nach der Zeugenaussage räumte der Ebersbacher einen leichten Schlag mit einer Lenkradkralle ein. Ansonsten wollte er nur mit der Faust zugeschlagen haben. Der vom Gericht beauftragte Sachverständige geht in seinem Gutachten von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus.

Dem wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht anschließen. Als Gründe wurden sowohl die Zeugenaussage des Geschädigten als auch unterschiedliche gutachterliche Bewertungen bei der Hafteinweisung und später bei dem gerichtlich bestellten psychiatrischen Sachverständigen angeführt. Daher beantragte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, den Angeklagten wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 60 Monaten zu verurteilen.

Die Verteidigung sah dagegen ein Strafmaß, das zur Bewährung ausgesetzt werden kann, als angemessen an. Als Begründung wurde das gerichtlich bestellte Gutachten, das eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit bescheinigte, ins Feld geführt. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Ebersbacher eine positive Sozialprognose habe. Bei einer Bewährungsstrafe könnte er seine Ausbildung im bisherigen Betrieb weiter fortsetzen. Nach Beratung und der Abwägung aller Anträge kam die Strafkammer des Görlitzer Landgerichts zu dem Ergebnis, den 22-Jährigen zu 42 Monaten Haft zu verurteilen. Aufgrund der deutlich geringen Wiederholungs- und Fluchtgefahr hat das Gericht den bestehenden Haftbefehl gegen den Verurteilten aufgehoben. Damit wird dieser trotz des erheblichen Strafmaßes aus der Untersuchungshaft entlassen. Da das Urteil frühestens in einer Woche rechtskräftig wird, bleibt er solange auf freiem Fuß. Falls er weitere Rechtsmittel einlegt sogar so lange, bis es eine neue Entscheidung gibt.

