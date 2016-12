Lange Haft nach falschem Verdacht? Ein 27-Jähriger soll einem Kumpel einen Raub angehängt haben, den es angeblich nie gab. Nun schweigt der Mann. Das klingt nach Ärger unter Junkies.

Tafel am Eingang zum Dresdner Amtsgericht. © Fabian Schröder

Der April 2014 liegt nun schon wieder gut zweieinhalb Jahre zurück. Damals soll Michael W. ins Meißner Polizeirevier marschiert sein, um den Beamten eine Räuberpistole zu präsentieren. Angeblich wurde der heute 27-jährige Mann wenige Tage zuvor in Dresden überfallen. Er sei in der Leipziger Straße in einen Hauseingang gezerrt und dort mit einer Pistole bedroht worden. Dann habe ihn der Täter in einen Keller gezerrt und 1 000 Euro gefordert, die er noch am selben Tag vor Mitternacht zu entrichten habe. Um Eindruck zu machen, habe der Räuber ihm die Pistole an den Kopf gehalten und abgedrückt. Sollte er nicht zahlen, werde er ihn in Usti nad Labem auf dem Straßenstrich anschaffen lassen, soll der Mann gedroht haben. Außerdem soll der Räuber dem 27-Jährigen eine Armbanduhr und einen Rucksack entwendet haben, in dem sich eine Spiegelreflexkamera, Kleidung, Speichermedien und dergleichen mehr befunden hätten.

Laut Anklage hat es diese Tat nie gegeben. Daher muss sich Michael W. seit Montag wegen Freiheitsberaubung und falscher Verdächtigung vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. W. hatte den angeblichen Täter sogar genannt – einen bekannten Junkie aus Dresden. Der heute 26-Jährige saß nach seiner Verhaftung 72 Tage in Untersuchungshaft – von Ende Juli bis Anfang Oktober 2014.

Der Angeklagte, der inzwischen in Rostock lebt, machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Als Zeuge berichtete der 26-Jährige, er sei nicht für die U-Haft entschädigt worden. Er sagte, er habe damals Crystal genommen, wie auch W. Man kannte sich flüchtig. W. habe ihm einmal Hehlerware aus einem Einbruch angeboten. Der Zeuge sagte, er habe sogar 100 Euro für eine Säge angezahlt, aber nichts dafür bekommen. Zurzeit verbüße er eine längere Freiheitsstrafe. Ob die 72 Tage angerechnet werden können? Der Prozess wird fortgesetzt.

