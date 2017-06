Lange Fahrt nach Riesa Eigentlich braucht man per Zug aus Leipzig gut 30 Minuten – am Montag wurden daraus dreieinhalb Stunden.

Montagvormittag ging gar nichts mehr am Bahnhof Riesa. Die Strecke Leipzig-Riesa-Dresden war mit am schwersten von den Ausfällen betroffen. Reisende mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen – wenn überhaupt was fuhr. © Matthias Seifert

Fünf vor 12 Uhr am Bahnhof Riesa: Endlich geschafft, mein Arbeitstag in Riesa kann beginnen. Wenn auch mit gut dreistündiger Verspätung. Das Elend hatte für mich morgens um 8.30 Uhr begonnen. Da heißt es: Nichts geht mehr am Leipziger Hauptbahnhof. „Zug fällt aus“ steht an allen Anzeigetafeln in Richtung Dresden, Döbeln oder Berlin. Frühestens um 10 Uhr sollen wieder Züge fahren.

Am Infoschalter bilden sich lange Schlangen. Auch an den Gleisen stehen Bahnmitarbeiter und erklären den Leuten geduldig, was los ist. Befriedigende Auskünfte können sie meist nicht geben. Wann die Züge wirklich wieder fahren werden, ist ungewiss. Manche Leute suchen spontan nach Mitfahrern, um sich gemeinsam ein Taxi zu teilen.

„Wahrscheinlich wird sich der Fernverkehr im Laufe des Tages wieder einpendeln, beim Regionalverkehr dauert das erfahrungsgemäß länger“, sagt eine Bahnmitarbeiterin. Frustration und Ärger über die Verursacher sind ihr anzumerken.

Ich hole mir erst mal was zu essen. Jetzt steht auch schon angeschrieben, dass der 10-Uhr-Zug ausfällt. Was tun?

Ich checke mögliche Verbindungen. Plötzlich heißt es, ab Borsdorf würde die Regionalbahn fahren. Doch wie hinkommen? In dieser Situation macht mir die Ungewissheit darüber, was ich nun tun soll am meisten zu schaffen – abwarten, nach Hause gehen und von dort arbeiten oder nach irgendeiner anderen Lösung suchen?

Am Riesaer Bahnhof sind indes gegen 11.30 Uhr kaum Reisende anzutreffen. Ein Herr blickt am Gleis 2 zur Anzeigetafel hoch, während er auf die Durchsage aus den Lautsprechern hört. Er wolle heute noch in die Schweiz, erzählt der Mann. Ob und wie er dahin gelangt? „Mal sehen“, sagt er und verlässt den Bahnsteig wieder. Andere kommen da gerade die Treppe hoch. So wie Nicole Zeidler.

Die Altenpflegerin aus dem mittelsächsischen Ehrenfriedersdorf ist heute Morgen 4.45 Uhr daheim aufgebrochen. Eine Woche Urlaub will sie in Leipzig machen, erzählt sie und blickt auf ihren wuchtigen Rollkoffer. Von Chemnitz sei es über Döbeln nach Riesa gegangen, hier sitze sie seit morgens acht Uhr fest. Die 33-Jährige ärgert sich vor allem darüber, dass von der Bahn nichts zu erfahren sei, wann und wie die Reise weitergeht.

Das wüsste auch Nick Schulze aus Marienberg gern, ein Schicksalsgenosse. Der 21-Jährige hatte am Montagmorgen ebenfalls in aller Herrgottsfrühe das Haus verlassen, um zu einem Lehrgang in Berlin zu gelangen. „Mir fehlen eh schon zwei Tage, weil ich krank war.“ Nun komme eben noch ein dritter Tag hinzu. Er arbeite bei der Bahn, verrät der Betriebselektroniker – und schiebt gleich entschuldigend hinterher: „Ich kann aber für den Mist nix!“

Auf den Schulbetrieb in Riesas Gymnasien hat sich das Bahnchaos dagegen nicht negativ ausgewirkt, heißt es aus den drei Schulen. Auch große Arbeitgeber wie Feralpi, Krankenhaus, Arbeitsagentur melden keine ungewöhnlichen Ausfälle.

In Leipzig ist mein Mann die Rettung: Er bringt mich per Auto nach Borsdorf. Doch dort heißt es wieder warten. Nun in der Hitze auf dem Bahnsteig. Langsam bekomme ich Durst. Die Anzeigetafel kündet nur von Verspätungen. Ich frage mich, ob es wirklich eine gute Idee war, nach Borsdorf zu fahren. Jetzt hänge ich hier fest. Nach endlosen 45 Minuten kommt endlich eine Bahn. Es geht weiter. (mit SZ/ewe)

