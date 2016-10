Lang lebe Eugen! Kein Mann in Dresden ist älter als Eugen Fiedler. Heute wird er 105 Jahre alt und erzählt seine Lieblingsgeschichte.

Eugen Fiedler wird am 19. Oktober 105 Jahre alt.

Brigitte Polle-Fiedler, die Ehefrau.

Die Ohren machen nicht mehr so recht mit, und das Sehen fällt ihm schwer. Im Mai hatte er eine Augen-OP gegen den Grauen Star. Auch einige Wörter kommen Eugen Fiedler nicht mehr so leicht über die Lippen. Sein Lieblingswort aber schon: Warmwasser- schwerkraftheizung. Immer, wenn er es sagt – und er sagt es oft – hat er dabei dieses zufriedene Lächeln auf dem Gesicht. „In den 50er-Jahren habe ich die Warmwasserschwerkraftheizung erfunden.“ Alle seien damals ganz verrückt danach gewesen. Sogar aus Radebeul seien die Leute zu ihm gekommen und hätten ihn gebeten, doch auch für sie so eine Warmwasserschwerkraftheizung zu bauen. „Damit habe ich viel Geld verdient“, sagt Eugen Fiedler.

Warten auf den Fahrstuhl

Wie viel Geld es wirklich gewesen ist, das ist für Margit Mauch nicht wichtig. Sie ist eine seiner beiden Töchter und lebt heute mit ihrem Mann in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die andere Tochter wohnt in Hannover. „Mein Vater war Bauingenieur und hat nach dem Krieg tatsächlich für einen russischen Major so eine Heizung entwickelt“, sagt Margit Mauch. Warmes Wasser wird aus einem Heizkessel durch eine Pumpe nach oben geleitet. Ziemlich genial. „Und dann hatte er die Idee, dass man dieses Prinzip doch auch für die Büroräume bei der Reichsbahn verwenden könnte.“ Dort hat ihr Vater nach dem Krieg gearbeitet. Später hätten dann auch Privatleute Interesse an seiner Idee gehabt, an der er sich sein ganzes Leben lang erfreuen konnte.

Eugen Fiedler erzählt seine Geschichte, während er auf zwei aneinandergerückten Sesseln in seiner Wohnung liegt, eingekuschelt in allerlei Decken. So verbringt er den Großteil des Tages. Bei schönem Wetter zieht er manchmal auch auf die Veranda um. Runter in die Gartenanlage des Seniorenheims Bühlau kann er nicht. Er wohnt im dritten Stock, und es gibt hier keinen Fahrstuhl. Noch nicht. Erst im August zog Eugen Fiedler hier in diese Wohnung, weil seine alte gerade saniert und unter anderem mit einem Lift ausgestattet wird. Sobald die Arbeiten beendet sind, will er wieder zurückziehen, so der Plan. Ganz schön viel Trubel für einen 105-Jährigen!

Eugen Fiedler ist damit offiziell der älteste männliche Dresdner. Die beiden Frauen, die noch älter sind als er, vollendeten in diesem Jahr ebenfalls ihr 105. Lebensjahr. Insgesamt gibt es laut Melderegister derzeit übrigens genau 111 über Hundertjährige in der Stadt.

Als Eugen Fiedler 1911 geboren wurde, ahnte noch niemand etwas vom Ersten Weltkrieg, und in Deutschland regierte Kaiser Wilhelm II. Sein ganzes Leben hat Fiedler in Dresden verbracht, hier oben auf dem Weißen Hirsch. „Dresden ist so eine schöne Stadt“, sagt er. Warum kämen denn der Gauck und die Merkel so oft hierher? „Weil Dresden so schön ist.“

Zeit, um das zu genießen, hatte er schon reichlich. Immerhin ging er vor 35 Jahren in Rente. Bis 2003 besaß seine Familie noch das Haus „Weißer Adler“. Das wurde verkauft, und er zog in eine Zweizimmerwohnung ins betreute Wohnen um. Den ganzen Tag über kümmert sich hier seine zweite Frau Brigitte Polle-Fiedler um ihn. Seine erste Frau Margarethe starb 1987. Seit 18 Jahren ist Eugen nun schon mit Brigitte verheiratet, die früher als Pflegerin arbeitete. Die 76-Jährige hat selbst keine Kinder und keine Familie. Sie könne daher jetzt ganz allein für ihren Mann da sein, sagt sie. Deshalb kocht sie auch für ihn nach seinen Wünschen, obwohl das Heim Essen bereitstellen würde. „Am liebsten Fleisch, Fleisch, Fleisch, Braten, Klöße“, sagt sie. „Damit die Beine kräftig halten“, fügt er hinzu.

Offiziell wohnt Brigitte bis heute in einer anderen Wohnung ein paar Straßen weiter. Zweimal 1 100 Euro im Monat können die beiden nicht aufbringen. Abgerechnet wird im Heim pro Bewohner.

Schwimmen macht das Herz fit

Neben seinen beiden Töchtern hat der Jubilar inzwischen auch vier Enkel, drei Urenkel und drei Ururenkel. „Er war immer ein sehr dominanter Mensch, aber er war auch immer darum besorgt, dass es allen gutgeht“, sagt Tochter Margit. Bis heute sei er an den Leistungen seiner Enkel und Urenkel interessiert und will, dass sie gut lernen, damit sie ein gutes Leben haben.

Es muss ja nicht gleich so lang sein wie bei ihm. „Mein Herz ist so gesund, da ich viel Sport getrieben habe“, sagt Eugen Fiedler. Er war früher Leistungsschwimmer, trainierte häufig im früheren Germaniabad in der Louisenstraße. Das Georg-Arnhold-Bad eröffnete er selbst als Wettkämpfer mit. Ab und an spielte er auch Fußball, bis vor Kurzem schaute er zumindest noch gern die Spiele im Fernsehen. Die Zeitung liest ihm nun Brigitte vor, damit er auf dem Laufenden bleibt.

Seine Frau streichelt ihm sanft über den Kopf. „Es ist ein Wunder, so alt zu werden, oder besser eine Kunst“, sagt sie. Wie es ihm geht? „Es gibt keinen Grund zum Klagen“, sagt er erst, meint dann aber nach einer kleinen Pause: „Ich möchte, dass der liebe Gott mich bald holt. Es ist doch nicht mehr lebenswert.“

Zu seinen größten Freuden gehört noch das Kaffeetrinken an jedem Nachmittag, mit Torte, Schlagsahne – und Eierlikör. „Aber nur einen Schluck“, sagt er. „Damit die Organe sauber werden.“

Früher, als noch viel gefeiert wurde, gab es auch mal das eine oder andere Bierchen. Seinen 100. Geburtstag beging Eugen Fiedler noch mit viel Tamtam in der Gaststätte „Trompeter“. Am 105. Ehrentag wird es nun etwas ruhiger zugehen. Am Vormittag sollen drei Arbeitskollegen in der Wohnung vorbeischauen. Später am Tag sind die Töchter zu Gast. Das reicht. Zum 110. kann er ja dann wieder was Größeres auf die Beine stellen.

