„Landwirte werden zu oft von oben herab behandelt“ Der Regionalbauernverband Döbeln-Oschatz vertritt seit 25 Jahren die Interessen der Landwirte in der Region. Im DA-Interview spricht der Vorstandsvorsitzende Torsten Krawczyk über die Veränderungen in der Branche, den Werdegang des Verbandes und warum Bauern häufig verärgert und frustriert sind.

Torsten Krawczyk ist der Vorstandsvorsitzende des Regionalbauernverbands Döbeln-Oschatz. Der Verein besteht seit 25 Jahren. Anfangs vertrat er die Interessen von 20 Mitgliedsbetrieben, aktuell von 136. © André Braun

Herr Krawczyk, ist der Begriff „Bauer“ eigentlich noch zeitgemäß?

Eigentlich nicht, ich spreche lieber vom Landwirt. In dem Wort Bauer schwingt eine gewisse Romantik mit. Die Leute stellen sich eine Person mit Mistgabel vor, die das Feld mit einfachen Mitteln bestellt. Das ist aber schon längst nicht mehr so. Unsere Arbeit ist viel moderner geworden, wird von teils vollautomatischer Technik unterstützt.

Welche Technik kommt beispielsweise zum Einsatz?

Wir waren zunächst skeptisch gewesen, was das Konzept „Landwirtschaft 4.0“ betrifft, das der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt vorantreibt. Doch die Möglichkeiten sind vielfältig und werden uns die Arbeit erleichtern. Ein Mähdrescher kann schon während der Fahrt über Sensoren erfassen, welche Qualität das Korn hat, ob es sich eher als Brot- oder Futtergetreide eignet, wie feucht es ist und wie hoch der Proteingehalt ist. Diese Daten werden in Echtzeit auf den Computer übertragen und können dort bereits für die Abrechnung genutzt werden. Diese Technologie bietet unheimliche Chancen, weil eine Fülle von Daten erfasst und direkt auf der Maschine Entscheidungen getroffen und beeinflusst werden können. Seit der Wende hat viel mehr Technik in der Landwirtschaft Einzug gehalten. 40 Prozent mehr Ernte können unter einem geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit der Hälfte der Arbeitskräfte eingefahren werden.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass weniger Landwirte gebraucht werden.

Ja, das ist so. Allerdings ist kaum noch Nachwuchs da, der sich für die Landwirtschaft begeistern kann. Das ist bedauerlich. Doch die Arbeitsplätze brauchen Komfort und Effizienz. Die Investitionskraft pro Arbeitsplatz ist zum Teil höher als in der Industrie. Wir sprechen hier von bis zu 250 000 Euro pro Person. Das ist ein hohes unternehmerisches Risiko.

Lohnen sich in Zeiten der Milchkrise, niedriger Preise und der Russland-Sanktionen Investitionen überhaupt?

Die Zeiten sind heute genauso bewegt wie kurz nach der Wende. Nachfolgebetrieb, Neugründung – die Umstrukturierungsprozesse in der Landwirtschaft waren 1991/92 verbunden mit dem krassen Abbau der Tierproduktion und dem Verlust von Arbeitsplätzen. In keiner anderen Branche gibt es nach wie vor so wenig Verlässlichkeit auf politische Rahmenbedingungen wie in der Landwirtschaft. Dennoch sind die Mitgliedsbetriebe in unserem Verband der Innovationsmotor der sächsischen Landwirtschaft, was Landtechnik und Anbauverfahren betrifft. Die Landwirtschaft in unserer Region stagniert nicht, sondern verändert sich, entwickelt sich stetig weiter. Ich würde mir wünschen, dass die Unternehmer ihre Investitionen, die sie nach wie vor tätigen, mehr genießen könnten. Doch jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Auch weil die Politik mit immer neuen Schreckensszenarien ankommt, welchen Schaden Landwirtschaft anrichten würde. Das ist verletzend.

Weshalb ist der Umgang der Politik mit den Landwirten verletzend?

Wir sind weit weg von einer Diskussion auf Augenhöhe. Es reden Leute, die keine Ahnung haben. Das tun sie respektlos, besserwisserisch und von oben herab. Wir werden für unsere Arbeit nicht gewürdigt. Die Landwirtschaft wird jetzt offensichtlich am Rande der Gesellschaft wahrgenommen. Das ist frustrierend, liegt aber auch ein Stück weit an uns selbst.

Wieso sind die Landwirte selbst Schuld an dieser negativen öffentlichen Wahrnehmung?

Weil wir uns nicht klar genug von den schwarzen Schafen abgrenzen. Macht einer einen Fehler oder verstößt gegen Gesetze, distanzieren wir uns nicht. Das führt zu einer pauschalen Verurteilung der Branche. Das müssen wir verhindern, indem wir die schwarzen Schafe beim Namen nennen. Wir müssen ständig um die Akzeptanz unseres Berufsstandes kämpfen.

Was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern, um den Berufsstand von diesem Image zu befreien?

Wir müssen uns mit einem Wust an Bürokratie, der Gesellschaft und den brutalen Preisen am Markt auseinandersetzen. Die Landwirte sind sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Natur, dem Umweltschutz und dem Tierwohl bewusst. Die Verantwortung gegenüber unserer Heimat ist ungleich höher geworden. Ich kann die Skepsis der Leute nachvollziehen. Aber das Pendel schlägt immer nach zwei Seiten aus. Sie wollen preiswerte, aber gleichzeitig hochqualitative Produkte und fordern von uns eine große Verantwortung im Umgang mit den Lebensmitteln. Die leisten wir, die Entlohnung dafür ist aber nicht gerecht. Die Leute sollten bereit sein, mehr Geld für gute Produkte auszugeben.

Welche Rolle spielt der Regionalbauernverband dabei?

Er sieht sich als streitbarer Partner, was die Kommunalpolitik und die Entwicklung des ländlichen Raums betrifft. Vorstand und Geschäftsführung müssen sich mit den beiden Landräten von Nord- und Mittelsachsen auseinandersetzen. In unserer momentanen Struktur sind wir tragfähig und belastbar. In Sachsen sind wir zwar einer der kleineren Verbände, aber wirtschaftlich stark. Im Regionalbauernverband Döbeln-Oschatz sind 136 Betriebe aller Gesellschaftsformen, 20 Jagdgenossenschaften und 172 Privatpersonen Mitglied.

