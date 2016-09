Landwirte verlieren Flächen 3 000 Hektar Land haben Bauern im Landkreis seit 1992 hergeben müssen. In Erksdorf sind es 50 allein für die S 177.

Auch über dieses Feld wird in ein paar Jahren eine neue Straße führen. Für den Neubau der S 177 im Abschnitt zwischen Radeberg und Pirna hat allein der Landwirtschaftsbetrieb von Steffen Gröber aus Großerkmannsdorf bereits 50 Hektar Land hergegeben, 20 weitere Hektar werden für den nächsten Bauabschnitt gebraucht. © Thorsten Eckert

Steffen Gröber steht auf seinem Acker und blickt sich um. „Hier wird die neue Straße entlangführen“, sagt er und zeigt den Weg, den sie nehmen wird: Von der Stelle, an der er gerade steht, vorbei an dem großen Strommasten und dann weiter über das ganze Feld bis dort hinten zum Wald. Steffen Gröber – Chef des Landwirtschaftlichen Unternehmens Großerkmannsdorf – beschreibt das ganz sachlich und ohne Emotionen. „Straßen werden nun mal gebraucht“, weiß er. Aber das Herz eines Landwirts schlägt nun mal für sein Land. 50 Hektar Acker- und Grünfläche hat der Landwirtschaftsbetrieb aus Großerkmannsdorf bereits für den Bau der neuen S 177 zwischen Radeberg und Pirna hergegeben. Am anderen Ende des Ackers endet sie. Sicher, sagt Gröber, es ist eine wichtige Ortsverbindungsstraße, die die Dörfer vom Verkehr entlastet. Aber 50 Hektar Land, die könnten auch einen ganzen Jahresvorrat Futter für 60 Kühe hergeben. Oder 350 Tonnen Getreide, die selbst bei den derzeitigen Niedrigpreisen für rund 60 000 Euro hätten verkauft werden können. Stattdessen ist da jetzt Asphalt. Und die S 177 wird weitergebaut. Vom derzeitigen Ausbauende in Großerkmannsdorf wird sie in Richtung Eschdorf weitergeführt. Das wird den Agrarbetrieb weitere 20 Hektar kosten.

Die Flächen werden fehlen. Zwar ist ihr Verlust für den 1 500-Hektar-Betrieb nicht existenzbedrohend, aber es hängt viel mehr daran als nur die Quadratmeter. Die Straße zerschneidet das Land. Es müssen neue Zufahrtswege gebaut, die Flächen ganz neu eingeteilt werden. „Wir strukturieren im Prinzip den gesamten Anbau um“, erklärt Gröber. Manche Flächen sind mit manchen Maschinen gar nicht mehr erreichbar. Der Mehraufwand ist riesig.

Ein großer Betrieb kann vieles ausgleichen

Hinzu kommen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen. Weil ein Straßenbauprojekt per Gesetz einen ökologischen Ausgleich fordert, muss der Agrarbetrieb noch mehr Anbaufläche opfern: Bei ihm sind das „Lerchen-Fenster“, die er mittendrin freilassen muss, damit die Feldlerchen Ruhe zum Brüten haben und Brutflächen für den Kiebitz. Das macht die Bewirtschaftung der Flächen zusätzlich kompliziert. Aber Steffen Gröber will nicht jammern. „Wir sind ja ein relativ großer Betrieb, der das halbwegs ausgleichen kann“, sagt der 62-Jährige. „Viele andere, vor allem die kleineren, trifft das viel härter.“

Insgesamt sind den Landwirten im Kreis Bautzen seit 1992 fast 3 000 Hektar Nutzfläche verloren gegangen, nicht nur durch Straßenbaumaßnahmen, sondern auch durch Gewerbegebiete und andere Bauvorhaben. Und die vorhandenen Flächen für Acker- und Grünland schrumpfen immer weiter. Nach Berechnungen des Landesbauernverbandes verliert die Landwirtschaft in Sachsen mehr als sieben Hektar wertvollen Boden – täglich!

Einwände der Landwirte berücksichtigen

„Wir können uns nur dafür einsetzen, dass die Verluste für die Betriebe so gering wie nur möglich gehalten werden“, sagt der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, Dietmar Liebscher. Aktuell geht es im Kreis neben der S 177 gerade auch um den Weiterbau der neuen B 178 bis zur Autobahn bei Weißenberg. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Einwände der betroffenen Landwirte in den Planfeststellungsverfahren genügend berücksichtigt werden“, so Liebscher.

Ein Problem sei es auch, dass es so gut wie keine Flächen mehr gebe, die den Landwirten beispielsweise als Austauschland angeboten werden könnten. Als Ersatz können sie nur mit einer finanziellen Entschädigung rechnen. Die aber, sagt Landwirt Gröber, kann den Verlust nicht aufwiegen. Die 20 Hektar Land, die sein Agrarbetrieb als nächstes verlieren wird, sind guter Ackerboden. Im Frühjahr will er das Feld mit Mais bestellen. Noch ist das Planfeststellungsverfahren für den nächsten Bauabschnitt nicht allzu weit gediehen, steht der Baubeginn des Abschnitts in den Sternen. Vielleicht werden es am Ende ja doch nicht ganz 20, sondern nur 18 Hektar, die der Betrieb verliert. „Wir sind Bauern“, sagt Steffen Gröber. „Wir kämpfen um jeden Quadratmeter.“

