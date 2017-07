Landwirte kämpfen mit Nässe Die Agrargenossenschaft in Jänkendorf ertüchtigt für mehrere Tausend Euro ihre Felder nahe Niesky.

Die großen Erdhaufen zwischen Kodersdorf und Niesky sind weithin sichtbar. Dafür sind aber keine Maulwürfe, sondern die Agrargenossenschaft Jänkendorf selbst verantwortlich, erzählt Vorstandsvorsitzender Norbert Jensch. Die Landwirte haben in den vergangenen Wochen verstopfte Drainagen saniert. Denn die Flächen vernässen zunehmend, da das Wasser nicht wie gewünscht unterirdisch abfließt. „Wir versuchen, geordnete Verhältnisse zu schaffen“, sagt Norbert Jensch.

Immerhin kann er ein erstes positives Fazit ziehen. Bei den starken Niederschlägen in den vergangenen Tagen hätten sich die Bauarbeiten schon positiv bemerkbar gemacht. „Die Vernässung ist weniger geworden“, so Norbert Jensch. Mehrere Tausend Euro hat die Agrargenossenschaft in die Sanierung ihrer Felder investiert. Die wird oft durch fehlendes Kartenmaterial erschwert. Spätestens im September sollen die Erdhügel verschwunden sein und die Felder an der Bundesstraße 115 werden neu bestellt.

