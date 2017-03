Landwirte gegen Gastrasse Einige wenige kämpfen gegen einen Gaskonzern. Verhindern können sie das Projekt nicht, aber das Beste rausholen.

Die Opal-Baustelle im Mai 2010: Die dicken Röhren werden erst verschweißt und dann in die Erde gehoben. © Wolfgang Wittchen

Etwa ein Dutzend Land- und Forstwirte und eine kleine Gemeinde im Erzgebirge wehren sich gegen die Europäische Gas-anbindungsleitung (Eugal). Sie haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und einen Anwalt genommen. Der soll ihre Interessen vor dem Gaskonzern Gascade, der die Leitung quer durch Sachsen verlegen will, durchsetzen. Eugal soll ab Ende 2019 russisches Erdgas von der Ostsee bis nach Tschechien weiterleiten.

Der Brockwitzer Landwirt Matthias Grosser hat sich der „Widerstandsgruppe“ angeschlossen. Denn das, was bei der Opal-Leitung gelaufen ist, soll sich nicht noch einmal wiederholen. Grosser wartet noch immer darauf, dass die Schäden auf seinen Feldern beseitigt werden. Rund zehn Hektar seiner Flächen waren von der Opal-Baustelle betroffen. „Durch die Verdichtung des Bodens wächst an manchen Stellen gar nichts mehr“, erzählt der Brockwitzer Landwirt. Er habe teilweise Luzerne gesät. Der Tiefwurzler soll zur Bodenverbesserung beitragen. Aber die Pflanze hat es nicht geschafft. Bis zu drei Meter tief sei der Boden verdichtet. Nach Regen bilden sich immer wieder Wasserlachen. „Das Mindeste, was die tun müssten, wäre eine Tiefenlockerung.“ Auch müsse noch immer Mutterboden aufgefüllt und Drainage verlegt werden.

Seit sechs Jahren schon fließt Gas durch die Leitung von der Ostsee bis nach Tschechien. Direkt daneben sollen nun die Rohre für Eugal verlegt werden. Matthias Grosser hofft, dass sich das vielleicht verhindern lässt. „Vielleicht können wir einen Teil der Trassenführung verändern.“ Am liebsten hätte es der Landwirt, wenn die Trasse einen großen Bogen um Coswig macht. Zwei Alternativen werden im aktuell laufenden Raumordnungsverfahren geprüft. Entscheidend ist dabei die Möglichkeit der Elbquerung. Bei der Variante Meißen-West würde diese in Zadel erfolgen, bei der Variante Diera-Zehren in Kleinzadel. Die erste Alternativ-Trasse wäre 4,9 Kilometer länger als die durchs Coswiger Gebiet, die zweite 9,3 Kilometer.

Gascade bevorzugt unter anderen aus Kostengründen, dass die Rohre parallel zur Opal-Leitung verlegt werden. Also durch die Lücke zwischen Brockwitz und Sörnewitz. „Wegen Geldknappheit muss man mit denen kein Mitleid haben“, sagt Grosser. „Die paar Kilometer Umweg sind doch Peanuts.“ Schließlich komme das Gas aus Russland und der Umweg über die Ostsee sei schon enorm. Grosser betont immer wieder, dass es sich nicht um Gas für Deutschland handle. „Das Erdgas kommt aus dem Ausland und geht ins Ausland.“ Deshalb müsse die Leitung doch auch nicht hier verlegt werden. Stimmt nicht ganz, sagt Gascade-Sprecherin Tatjana Bernert. „Eugal ist eine Transitleitung nach Tschechien und weiter. Es gibt aber auch Verbindungen mit bestehenden Leitungen in Deutschland.“ Eugal sorge somit auch für Stabilität im deutschen Netz.

Dass der Bau der neuen Erdgastrasse verhindert werden kann, glaubt Steffi Schädlich, die Bürgermeisterin von Lichtenberg im Landkreis Mittelsachsen, nicht. „Da machen wir uns keine Illusionen. Aber man kann das Beste draus machen, den Schaden, den die Leitung mit sich bringt, minimieren.“ Die Rathauschefin hat da bereits Erfahrung. Eugal wäre die dritte Leitung, die den Ort durchschneidet. Wie gefährlich das sein kann, darüber will sie lieber gar nicht nachdenken. „Wir können uns dagegen stellen, wie wir wollen. Spätestens im Planfeststellungsverfahren werden wie sowieso weggebogen.“ Wichtig sei deshalb, dass sich die Baufirmen an alle Abmachungen halten, um die Beeinträchtigungen während und nach der Bauphase gering zu halten. Bei Opal habe das funktioniert. Auch Dank des Anwalts, den sich die Interessengemeinschaft schon damals genommen hatte. Der war für die Sächsische Zeitung aber nicht erreichbar.

Für Matthias Grosser wäre zum Beispiel wichtig, dass in der Baugenehmigung geregelt wird, dass an bestimmten Tagen keine Erdarbeiten ausgeführt werden. Damit es nicht wieder zu Bodenverdichtungen kommt, wenn es zu nass ist. „Dafür gibt es Gesetze. Daran muss sich jeder Bauer halten, also auch die Baufirmen“, so der Brockwitzer.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung für das Raumordnungsverfahren ist unterdessen beendet. Laut Landesdirektion Sachsen sind 17 Stellungnahmen von Bürgern eingegangen. Diese werden derzeit ausgewertet. Danach werde man mit mehreren Belangträgern und Gascade Gespräche führen, so Ingolf Ulrich, Pressesprecher der Landesdirektion. Ab Mitte März soll die raumordnerische Beurteilung beginnen und Ende April abgeschlossen sein. Mitte Mai 2017 kann dann das Ergebnis präsentiert werden.

Dabei ist Eugal noch von ganz anderen Genehmigungen abhängig. Nämlich von Nord Stream 2. Diese geplante Pipeline wird durch die Gewässer von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland verlaufen und das Gas liefern, das Eugal weiterleiten soll. Für den Bau und den Betrieb der Pipeline Nord Stream 2 ist eine Genehmigung von jedem dieser fünf Länder erforderlich. „Im September 2016 haben wir die Antragsunterlagen in Schweden eingereicht. Die Einreichung in Deutschland, Dänemark, Finnland und Russland ist in Vorbereitung“, teilt ein Sprecher von Nord Stream 2 AG mit.

