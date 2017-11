Landwirte befürchten Unfallgefahr Die steilen Feldausfahrten auf der neuen S 91-Trasse bei Kalkreuth dürften mit schwerer Technik kaum gefahrlos zu meistern sein.

Der Höhenunterschied zwischen der neuen Straße und den angrenzenden Feldern ist enorm. Rampen für landwirtschaftliche Fahrzeuge sollen das Problem lösen. Doch auch sie sind steil. © Klaus-Dieter Brühl

„Mit einem 50-PS-Traktor kommt man dort nicht mehr hoch!“ Die neue Trasse der Staatsstraße 91 bei Kalkreuth rief am Dienstagabend im Folberner Ortschaftsrat allgemeines Kopfschütteln hervor. Etliche Landwirte und Grundeigentümer reklamierten, die Piste sei zumindest streckenweise zu stark über das Niveau der umliegenden Felder angehoben worden. Zur Erntezeit mit einem schwer beladenen Hänger auf die neue Straße zu gelangen, werde dadurch kompliziert.

Zwar gibt es entsprechend asphaltierte Auffahrten, aber die sind zum Teil so steil, dass das Anfahren nach dem obligatorischen Halt am Straßenrand den Traktoristen einiges abverlangen wird. Zumal auf der S 91 dann Tempo 100 erlaubt sein wird, und sie zur Hauptverkehrszeit zusehen müssen, wie sie in eine Lücke im Fahrzeugstrom rutschen, ohne die anderen in Gefahr zu bringen. Betroffen ist neben Wiedereinrichtern aus dem Umland vor allem die Milcherzeugergenossenschaft Quersa. „Ich denke, da muss an einigen Stellen nachgebessert werden“, sagt Vorstands-Chefin Jutta Bennewitz.

Das für den Bau verantwortliche Landesamt für Straßenbau und Verkehr sieht hingegen keinen Änderungsbedarf. Sämtliche Zufahrten seien im Zuge der Planfeststellung abgestimmt und würden wie geplant angelegt, antwortete das Lasuv gestern auf eine entsprechende Anfrage der SZ. Die Unterschiede zum Höhenniveau liegen zwischen 70 Zentimetern und etwa zwei Metern – an der höchsten Stelle sind es 2,28 Meter.

Die Straße sei auch nicht höher als geplant gebaut worden, so das Landesamt. Feldzufahrten werden plangemäß mit einem Mineralgemisch aufgeschüttet und mit Asphalt befestigt. Trotz der Höhenunterschiede sei eine gefahrlose Auffahrt auf die Staatsstraße möglich. Für die Anwohner der umliegenden Dörfer gibt es immerhin eine gute Nachricht. Mit dem Einbruch des Winters – spätestens am 22. Dezember – soll die Straße provisorisch für den Verkehr freigegeben werden.

Die Staatsstraße 91 wird nördlich von Kalkreuth auf einer Länge von knapp drei Kilometern begradigt und ausgebaut. Die im Frühjahr dieses Jahres begonnene Sanierung ist in fünf Bauabschnitte unterteilt – der letzte soll im Oktober 2018 fertiggestellt werden. Die lange Bauzeit ist dadurch bedingt, dass zum einen jeweils eine Brücke über die Röder und über den Dobrabach errichtet werden muss. Außerdem wird die Trasse, weil sie im Überschwemmungsgebiet liegt, abschnittsweise höher gebaut. Auch Durchlässe für Lurche und anderes Kleingetier sind eingeplant. Insgesamt soll die Straßensanierung 3,7 Millionen Euro teuer werden. Der Unfallschwerpunkt „Disco-Kurve“, wo im Laufe der Jahrzehnte Dutzende von Fahrzeugen auf dem angrenzenden Feld landeten, wird dann der Vergangenheit angehören. In die Arbeiten, die vom Riesaer TS Bau ausgeführt werden, ist auch der Bau mehrerer Durchlässe für Amphibien und anderes Kleingetier inbegriffen.

Mit dem Bauende im Herbst 2018 geht ein anderthalb Jahrzehnte währendes Ringen um die Neutrassierung der Staatsstraße zu Ende. Erste Planungen wurden bereits im Jahr 2002 in Angriff genommen. Dann dauerte es aufgrund komplizierter Vorgaben beim Hochwasser- und Naturschutz noch einmal bis 2014, ehe der Planfeststellungsbeschluss gefasst wurde. Verschiedene Einwendungen verzögerten den Baubeginn dann noch einmal. Ob die Auffahrt für die Landtechnik wirklich so kompliziert wird wie im Folberner Ortschaftsrat befürchtet, wird sich wohl erst in Ernteperiode des Jahres 2019 zeigen.

