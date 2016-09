Landverkauf bringt mehr ein Nach der Ausschreibung haben sich keine neuen Interessenten gefunden. Trotzdem hat sich der Aufwand für die Stadt gelohnt.

Bauamtsleiter Thomas Schröder. © Dietmar Thomas

Ein reichlich 4 000 Quadratmeter großes Grundstück in Altenhof bekommt zwei neue Besitzer. Die Fläche wird geteilt und an zwei Interessenten verkauft. Die gab es schon zur Stadtratssitzung im Frühsommer. Allerdings wurde der Verkauf damals vertagt. CDU-Stadtrat Rüdiger Schulze hatte angezweifelt, dass es kein größeres Interesse an dem Land gibt. Also wurde es im Leisniger Amtsblatt zum Kauf angeboten.

Beworben haben sich darum allerdings nur die beiden bisherigen Interessenten. An sie haben die Räte nun ein 500 Quadratmeter großes Teilstück für knapp 2 000 Euro verkauft und ein 3 800 Quadratmeter großes Stück für rund 14 500 Euro. Hinzu kommen Vermessungskosten in Höhe von knapp 7 000 Euro, die die Käufer übernehmen. Eine kleine Fläche des Grundstücks will die Stadt Leisnig selbst behalten. Zum einen befinden sich dort Parkplätze, die für die gegenüberliegende Kita Funtasia wichtig sind. Zum anderen ist nach den Worten von Bauamtsleiter Thomas Schröder geplant, einen Containerstellplatz einzurichten.

Der neue Verkaufspreis liegt um 300 Euro höher als der ursprüngliche, was gut für die Stadtkasse ist. Die Mehrerlösklausel, die die Stadträte für die Verträge gefordert haben, werden von den Käufern akzeptiert, so der Bauamtsleiter.

