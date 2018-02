Landtechnik ausgeschlachtet Hoher Sachschaden: Die Kriminellen holen sich hochwertiges Fahrzeug-Zubehör.

Symbolfoto © dpa

Ostrau. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drangen bisher unbekannte Diebe in drei in der Ostrauer Ringstraße abgestellte Landmaschinen ein und entwendeten aus ihnen Displays im Wert von insgesamt ca. 22.000 Euro.

