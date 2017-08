Landtagspräsident im Franziskaneum zu Besuch

Meißen. An drei sächsischen Gymnasien – so in Leipzig, Meißen und Mittweida – diskutieren prominente Politiker mit Schülern über die Zukunft Europas.

So wird am 25. August im Franziskaneum Meißen Landtagspräsident Matthias Rößler zu Gast sein. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich, die Grünen-Landtagsabgeordnete Claudia Maicher und Richard Kühnel, der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, wollen mit den Schülern gemeinsam ins Gespräch kommen. Dazu wird in drei Gesprächsrunden diskutiert, die sich abwechseln. Moderiert werden die Diskussionsrunden jeweils durch die Schüler selbst, die im Vorfeld ihre Mitschüler gebeten haben, ihre drängendsten Fragen zum Thema Europa zu formulieren und sich darauf vorbereitet haben. Anschließend präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum.

Diskutiert wird zu den Themen „Worauf gründet unser Europa? – 60 Jahre Römische Verträge“, „Welche EU wollen und brauchen wir?“ und „Wie gestaltet sich der europäische Gedanke in unserer Region? Europa – und wir mittendrin.“ (SZ)

zur Startseite