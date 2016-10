Landtagsabgeordneter kommt auf Bio-Hof Diesen Freitag besucht Wolfram Günther auf seiner „Höfe-Tour“ den Familienbetrieb in Mahlitzsch.

© Symbolfoto/Wolfgang Wittchen

Der Landtagsabgeordnete Wolfram Günther, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, kommt nach Nossen. Im Zuge seiner „Höfe-Tour“ macht er an diesem Freitag Halt in Mahlitzsch, bei der GbR Heynitz (Mahlitzsch Nr. 1).

Los geht die Runde, bei der Günther die Probleme der Landwirte mit Bürokratie und Wirtschaft besprechen will, um 10 Uhr. „Ich möchte den Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern fördern. In den nächsten Monaten besuche ich die verschiedensten landwirtschaftlichen Betriebe an weiteren Orten in Sachsen“, so Günther. Darunter werden sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftende, kleine und große, direkt vermarktende und für den Handel produzierende Höfe wie im Ackerbau als auch in der Viehhaltung sein. (SZ/mhe)

