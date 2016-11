Landtag kümmert sich um B 99-Brummis Der Petitionsausschuss war am Montagmrogen in Ostritz und hat sich über das dortige Verkehrsproblem informiert.

In Ostritz wird seit Langem gegen den Lkw-Verkehr protestiert. © SZ Thomas Eichler

Ostritz. Der Petitionsausschuss des Landtages war am Montagvormittag in Ostritz, um sich über das Verkehrsproblem auf der Bundesstraße 99 zu informieren. Im Frühjahr 2015 hatte der Schwerlastverkehr sprunghaft zugenommen. Die Anwohner der B 99 hatten deshalb eine Petition an den Landtag geschrieben.

Die Ausschussmitglieder schauten sich nun die Situation an der Steinbach-Brücke und in der Ostritzer Engstelle an. Aufgrund des baulichen Zustandes ist die Brücke über den Steinbach im Mai für Brummis über 20 Tonnen gesperrt worden. Den Anwohnern der B 99 geht das nicht weit genug: Sie fordern eine Absenkung der Tonnage auf zwölf Tonnen. Zudem sollte es in ihren Augen auch eine Tonnagebegrenzung für Ostritz geben.

„Wir sehen, dass sie im Verkehr ersticken. Und wollen als Landtag helfen“, sagt Ausschussmitglied Jörg Vieweg (SPD). Es müsse eine tragfähige, längerfristige Lösung gefunden werden, findet Ausschusskollegin Franziska Schubert (Bündnis 90/Die Grünen). Sie rechnet damit, dass im ersten Quartal 2017 der Abschlussbericht zur B 99-Petition vorliegen könnte. (jl)

