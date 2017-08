Landtag beschäftigt sich mit Zittauer Klärwerk Die Abgeordneten prüfen die Kritik des Rechnungshofs am Wiederaufbau in Zittau.

Klärwerk Zittau Chopinstraße © Matthias Weber

Voraussichtlich im November beschäftigt sich der Landtag mit der Frage, ob beim Wiederaufbau des Klärwerks an der Zittauer Chopinstraße nach dem Hochwasser 2010 Steuergeld verschwendet wurde. Zuvor werde der Innenausschuss in seiner Sitzung im September und danach der Haushalts- und Finanzausschuss in seiner Sitzung im Oktober beraten, teilte Ivo Klatte, Sprecher des Landtages, auf Anfrage mit.

Der Sächsische Landesrechnungshof wirft dem Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ sowie dessen Geschäftsbesorger Sowag in einem Bericht vor, beim Wiederaufbau Steuergeld in Höhe von 600 000 Euro verschwendet und damit dem Freistaat geschadet zu haben. Sowohl der Verband als auch die Sowag bestreiten den Vorwurf. „Wir können die Feststellungen des Sächsischen Rechnungshofs nicht nachvollziehen“, hieß es dazu auf Anfrage. Der Wiederaufbau kostete 14,5 Millionen Euro und wurde zu 90 Prozent gefördert. Damit handelt es sich um das größte Einzelprojekt in Sachsen beim Wiederaufbau nach dem Hochwasser 2010.

