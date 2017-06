Landskron feiert sein Braufest Ein Höhenfeuerwerk wird am Sonnabend den Himmel über dem Görlitzer Baudenkmal erhellen.

Braumeister Matthias Grall (links) und der neue Landskron-Geschäftsführer Uwe Köhler eröffnen mit einem gemeinsamen Fassbieranstich und Zuprosten das Braufest der Sinne. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Ein Prost am Freitagabend für den neuen Landskron-Brauereichef Uwe Köhler (rechts). Den Bieranstich zur Braufesteröffnung übernahm in gewohnter Manier Braumeister Matthias Grahl (links). Bis Sonntagabend feiert die Brauerei zusammen mit ihren Gästen. Erster Höhepunkt war der Auftritt von Costa Cordalis mit Sohn Lucas. Der griechische Schlagersänger hat sich mit Hits, wie „Anita“ längst in die Herzen seiner zahlreichen Fans gesungen und auch seinem Sohn liegt die Musik im Blut.

Das Höhenfeuerwerk am Sonnabend, um 23 Uhr, erhellt den Himmel über dem Baudenkmal. Danach ist der Abend noch nicht vorbei. Im Gegenteil: Es ist der Auftakt für gleich zwei Aftershowpartys.

Mit allen Sinnen können die Besucher das Fest erleben: Sie sehen die Shows auf der Bühne, hören die Musik, fühlen das wunderbare Flair, riechen sündige Leckereien und schmecken sie das Bier, zu dessen Ehren ein ganzes Wochenende gefeiert wird.

Sa, ab 16 Uhr; So, ab 11 Uhr; Landskron Braumanufaktur, An der Landskronbrauerei 116; Eintritt: ab 5 Euro, Wochenendticket 8 Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

zur Startseite