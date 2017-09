Landschaftsmalerei in Seifersdorf Steffen Gröbner zeigt im Schloss seine Kunstwerke. Außerdem ist am Sonntag eine Schau über Graf Brühl zu sehen.

Eine Ausstellung mit Werken von Steffen Gröbner ist im Schloss Seifersdorf zu sehen. Die Bilder werden auch verkauft. © Arvid Müller

Die Kunstwerke von Steffen Gröbner sind Landschaftsgemälde im besten Sinne. Parks, Kirchen, Ortskerne sind auf seinen Bildern zu sehen. Jetzt zeigt der Maler seine Werke im Schloss Seifersdorf. Anzutreffen ist der Radebeuler seit Jahren in der Gegend. Ins Seifersdorfer Tal ist er verliebt, wie er selbst sagt.

Seit Beginn seiner künstlerischen Laufbahn vor mehr als 20 Jahren besucht er es regelmäßig. „In meinen Bildern, die hier entstehen, versuche ich wiederzugeben, was das Tal zu erzählen hat“, fügt er hinzu. Dass das Seifersdorfer Tal nach dem Tornado vom Pfingstmontag 2010 nicht mehr so aussieht, wie er es einst kennengelernt hat, ist für Gröbner kein Problem. Im Gegenteil, der Tornado erschloss dem Maler neue Sichten und verlieh dem Tal mehr Licht. Und das kommt ihm entgegen. Ein häufiges Motiv ist auch das Schloss. Durch seine Liebe zum Seifersdorfer Tal hat er auch die umliegenden Orte kennengelernt. Auch hier fand er schon zahlreiche Motive, die ihn zum Malen anregten. Landschaften sind für den gelernten Porzellanmaler das Lieblingsthema. Öffentlich zugängliche Arbeiten von ihm besitzen inzwischen unter anderem die Museen Coswig, Weinböhla, Graal-Müritz, das Museum Haus Hoflößnitz in Radebeul und das Karl-May-Museum Radebeul. Die Verkaufsausstellung im Schloss Seifersdorf ist am Sonntag, dem 1. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben der Verkaufsausstellung ist am Sonntag beim Tag des offenen Schlosses auch eine Schau über das Leben des Grafen von Brühl zu sehen. Sie ist Sonntag im ersten Obergeschoss des Schlosses ebenfalls von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Auf zahlreichen aufwendig gestalteten Tafeln wird der Lebensweg des einstigen Premierministers unter dem Sächsischen König August III. nachgezeichnet sowie sein Wirken in Forst und Pförten, dem heutigen Brody in Polen, beleuchtet. Gezeigt werden historische Fotos sowie Bilder vom jetzigen Zustand des Schlosses Pförten. Umfangreiche Erläuterungen in polnischer und deutscher Sprache ergänzen die Schau. Konzipiert wurde sie für die Stadt Forst und das ehemalige Schloss in Pförten. Beides gehörte zum Besitz von Heinrich Graf von Brühl. Der Eintritt zu beiden Ausstellungen ist frei.

