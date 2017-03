Landratsamt zieht nicht in die Mandaukaserne Der Görlitzer Landrat hat im Januar noch angedeutet, dass er einen neuen Sitz des Amtes in Zittau unter bestimmten Voraussetzungen für möglich hält.

Das Landratsamt in Zittau bleibt auf der Zittauer Hochwaldstraße ... © Matthias Weber Das Landratsamt in Zittau bleibt auf der Zittauer Hochwaldstraße ...

... und zieht nicht in die Mandaukaserne.

Zittau. Selbst wenn sich der neue Besitzer und der von der Stadt favorisierte Investor ganz schnell einigen und der Umbau der Mandaukaserne schon in den nächsten Monaten starten würde: Das Landratsamt wird nicht in das denkmalgeschützte Gebäude einziehen. „Wir haben einen Kreistagsbeschluss und die dringende Notwendigkeit, die technische Infrastruktur des Gebäudes Hochwaldstraße auf den neuesten Stand zu bringen, damit die Verwaltung weiterhin ihre Aufgaben erfüllen kann“, ließ Thomas Gampe, erster Beigeordneter, auf SZ-Anfrage mitteilen. „Im Sommer 2017 sollen die Bauarbeiten beginnen. Finanzierung und Fördermittel sind gesichert.“ Dass die Stadt Zittau jetzt vier Millionen Euro zur Sanierung der Mandaukaserne zur Verfügung hat, „ändert nichts an der von uns geplanten Baumaßnahme, da überhaupt nicht absehbar ist, ob und wann es zu einer Komplettsanierung kommt.“

Landrat Bernd Lange (CDU) hatte einem Umzug des Landratsamtes von der Hochwaldstraße in die Mandaukaserne bereits im Januar eine Absage erteilt. Allerdings ließ er durchblicken, dass er sich die Verlegung des Standortes unter anderen Voraussetzungen hätte vorstellen können. „Wenn es ein tragfähiges Konzept gäbe und der Kreis nicht mehr als 2,1 Millionen Euro zuschießen müsste, dann vielleicht. Aber das sehe ich nicht“, sagte er. Zudem dränge die Zeit wegen der angeschobenen Arbeiten in der Hochwaldstraße.

Inzwischen könnten sich diese Voraussetzungen unter Umständen aber ziemlich schnell einstellen. Die Stadt hat einen Investor an der Hand, der die Mandaukaserne sanieren und umbauen lassen will. Seine Bedingung war, dass die Stadt Fördermittel dafür organisiert. Vor wenigen Tagen hat der Bund einen Zuschuss in Höhe von vier Millionen Euro zugesagt.

Das größte Problem derzeit: Die Mandaukaserne gehört weder der Stadt noch dem Investor, sondern einem Dritten. Er hatte das Gebäude im November gekauft. Gegenüber der SZ sagte er, dass er die Mandaukaserne ohne nennenswerte Aufschläge an den Investor weiterveräußern würde, wenn sich dieser verpflichte, 80 Prozent der Bausubstanz originalgetreu zu erhalten. Das lehnen die Stadt und der Investor ab, weil dadurch die Kosten deutlich steigen würden und sich so kein öffentlich genutztes Gebäude herstellen ließe. Der Investor will ein „Forum Mandau“ mit einer Multifunktionshalle, in erster Linie für den Sport, und Büros errichten.

