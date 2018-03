Landratsamt warnt vor neuen Gefahren in den Wäldern

Auch gut eineinhalb Monate nach dem verheerenden Wintersturm „Friederike“ warnt das Landratsamt Bautzen Spaziergänger und Wanderer ausdrücklich vorm Betreten der Wälder. Noch immer lauern dort große Gefahren – und inzwischen hat sich die Lage mancherorts durch in den letzten Wochen anhaltenden Frost mit zum Teil nächtens zweistelligen Minusgraden sogar noch verschärft. Im Wald drohen inzwischen längst nicht mehr nur Gefahren durch herabstürzende Äste und umfallende Bäume, sondern auch durch buchstäblich wie Mausefallen zuschnappende Wurzelteller. Bevor das Sturmtief Friederike Mitte Januar über den Landkreis Bautzen zog, hatten anhaltende Regenfälle den Waldboden vielerorts aufgeweicht. Friederike hatte in der Folge leichtes Spiel, riss viele Bäume samt ihrer Wurzel aus dem Boden. Vor allem Fichten kippten mitsamt des flachen Wurzelwerks um. Die großen Stämme liegen vielerorts im Wald, an ihrem Ende ragen die teils mehrere Quadratmeter großen Wurzelteller empor. Genau diese können jetzt zur tödlichen Falle werden.

Ungeachtet der strengen Minusgrade haben die Waldarbeiter weiter aufgeräumt. In der Regel werden bei den mit den Wurzeln aus dem Boden gerissenen Bäumen die Stämme an dem Ansatz zur Wurzel durchtrennt. Für gewöhnlich klappt der Wurzelteller dann zurück auf dem Boden, während der Rest des Baumes kleingesägt und abtransportiert werden kann. Weil bei Kälte der Boden allerdings durchgefroren war, blieben die Wurzelteller oft senkrecht stehen. Durch das jetzt einsetzende Tauwetter wird der Boden wieder lockerer. Mit den Baumstämmen fehlt den zum Teil mehrere Tonnen schweren Wurzeltellern das Gegengewicht. Sie können dann plötzlich auf den Boden kippen und Menschen regelrecht unter sich begraben.

Das Landratsamt rät deshalb dringend davon ab, betroffene Waldgebiete zu betreten. Allenfalls sollten nur freigeschnittene Waldwege benutzt werden. In jedem Fall sollten Wurzelteller grundsätzlich weiträumig umgangen und schon gar nicht bestiegen werden. Ebenfalls kritisch bleibe die Situation durch schräg stehende Bäume und plötzlich herabfallende Äste. (SZ/sko)

