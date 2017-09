Landratsamt übernimmt acht Azubis Das Team in verschiedenen Bereichen wird verjüngt. Zehn neue Auszubildende haben beim Landratsamt angefangen.

Das Landratsamt Mittelsachsen hat acht ehemalige Auszubildende übernommen und damit das Team in den Bereichen Verwaltung, Straßenmeisterei sowie Informationstechnik verjüngt. Kreissprecher André Kaiser informierte, dass acht Jugendliche erfolgreich ihre Ausbildung in dem Amt absolviert haben. Fünf Verwaltungsfachangestellte sind nun in die Abteilungen Jugend und Familie, Ordnung und Sicherheit, in der Stabsstelle Asyl sowie in der Finanzverwaltung angestellt worden. Die Straßenmeistereien in Rochlitz und Hainichen haben Verstärkung durch zwei ausgelernte Straßenwärter erhalten. Ein ausgebildeter Fachinformatiker ist im Referat Informationstechnik übernommen worden.

Zehn Jugendliche haben vor einigen Tagen ihre Ausbildung in der Behörde begonnen. Sieben wollen den Beruf des Verwaltungsfachangestellten lernen. Eingestellt worden sind drei angehende Straßenwärter, die in den Meistereien in Freiberg, Brand-Erbisdorf und Hainichen eingesetzt werden. Einen Teil ihrer Ausbildung legen sie in der Berufsschule sowie im Ausbildungszentrum in Zwickau ab. Praktische Erfahrungen in der Verwaltung sammeln werden drei Studentinnen der Hochschule Meißen, die einen Teil ihrer Ausbildung am Landratsamt absolvieren werden.

„Die Verwaltung bildet bedarfsgerecht aus. Die Auszubildenden werden daher in der Regel auch übernommen“, sagte Landrat Matthias Damm (CDU). Mit Gleitzeit oder Telearbeit buhlt das Landratsamt um die Gunst des Nachwuchses. Denn wie Unternehmen auch, stehe die Verwaltung im Wettbewerb um die Fachkräfte, so Damm. Bewerbungen für Ausbildungen zum Verwaltungsfachangestellten, Fachinformatiker sowie Straßenwärter können schon jetzt für 2018 eingereicht werden.

zur Startseite