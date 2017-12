Landratsamt-Streit geht in neue Runde Das Oberlandesgericht in Dresden will ein neues Gutachten. Dabei sind Experten rar.

Der Streit um offene Honorarrechnungen beim Bau des Landratsamtes in Görlitz geht weiter. Wie das Oberlandesgericht jetzt in seinem Beschluss mitteilte, werde man nochmals ein Gutachten erstellen lassen. Konkret geht es dabei um die Einordnung der erbrachten Planungsleistungen des Löbauer Elektroplanungsbüros Ickrath Land Messner für den Landkreis nach den Regeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Das Planungsbüro hatte bereits für die Schlussabrechnung ein Gutachten auf eigene Initiative erstellen lassen, um in der komplizierten Materie keine Fehler zu machen. Dieses Gutachten wurde vor dem Landgericht seitens des Kreises nicht akzeptiert.

Stattdessen wurde ein weiteres Gutachten erstellt, das dem Oberlandesgericht nun aber nicht tiefgreifend genug ist. Da der Gutachter aber erklärte, dass zu seinen Ausführungen keine Präzisierungen nötig seien, wird nun ein neuer Gutachter gesucht. Allerdings sind Experten auf dem Gebiet rar. Ein neuer Gerichtstermin ist damit eher im Frühjahr oder Sommer zu erwarten. Es geht immerhin um mehr als 100 000 Euro insgesamt.

