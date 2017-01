Landratsamt speckt beim Personal ab Die Kreisverwaltung will ältere Mitarbeiter vorzeitig in Rente schicken – und im Gegenzug Berufsanfängern eine Chance bieten.

Das Landratsamt Bautzen will beim Personal sparen. © Uwe Soeder

Mit finanziellen Anreizen will die Kreisverwaltung ältere Mitarbeiter vorzeitig in Rente schicken. In den kommenden Jahren soll die Zahl der Beschäftigten im Landratsamt insgesamt deutlich zurückgefahren werden. Das jetzt geschnürte Vorruhestandspaket soll bis zu 40 Mitarbeiter für einen früheren Renteneintritt begeistern.

Gegenwärtig weist der Plan in der Kreisverwaltung mehr als 1 700 besetzte Stellen aus, etwa 95 Millionen Euro umfasst der jährliche Personaletat. Zuletzt hatte sich die Zahl der Mitarbeiter sogar noch erhöht, weil zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zusätzliches Personal eingestellt werden musste. Doch weil die Zahl der Einwohner in der Region insgesamt sinkt, soll die Personaldecke auf Dauer gestrafft werden.

Schon in wenigen Jahren werden sich ohnehin viele Mitarbeiter im Landratsamt aus Altersgründen in den Ruhestand verabschieden. Die durch das neue Angebot jetzt frei werdenden Stellen will die Kreisverwaltung deshalb teilweise gleich wieder besetzen, um jungen Leuten nach dem Abschluss ihres Studiums oder ihrer Ausbildung eine Perspektive bieten zu können. Zugleich sollen so später mögliche personelle Engpässe vermieden werden.

Die neue Regelung beruht laut Kreisverwaltung auf Freiwilligkeit. Für die Abfindungen der älteren Mitarbeiter sind insgesamt 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Im Gegenzug sollen so bis zu vier Millionen Euro Personalkosten vermieden werden. Durch den Deal könnte das Landratsamt also bis zu 2,5 Millionen Euro einsparen.

