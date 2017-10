Landratsamt spart bei Asylausgaben Im Kreis Bautzen wohnend Asylbewerber vorwiegend in Gemeinschaftsunterkünften. Das senkt die Kosten.

Das Landratsamt Bautzen spart bei den Asylausgaben. © Uwe Soeder

Der Kreis Bautzen ist bei der Unterbringung von Asylbewerbern besonders kosteneffizient. Nirgendwo in Sachsen sind die Kosten je Asylsuchenden niedriger. Im vergangenen Jahr lagen die Ausgaben für einen Asylbewerber im Schnitt bei weniger als 11 000 Euro. In anderen Landkreisen sowie in den großen Städten reicht die Spanne unterdessen bis zu 17 200 Euro.

Als Gründe für das sparsame Haushalten verweist die Kreisverwaltung in Bautzen auf die vorwiegende Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften. Die große Mehrzahl der Asylsuchenden im Landkreis lebt in Heimen. Gegenwärtig sind in den verbliebenen acht Heimen knapp 1 200 Menschen untergebracht. In den angemieteten Wohnungen leben indes nach Angaben des Kreises etwas mehr als 400 Geflüchtete.

Zudem blieben die Kosten überschaubar, weil die Verwaltung stets nur Verträge mit einer vergleichsweise kurzen Vertragslaufzeit von drei bis fünf Jahren geschlossen habe. Bestehende Überkapazitäten können so rasch abgebaut werden. Da der Freistatt in 2016 nur für jeden tatsächlich in der Region lebenden Asylbewerber eine jährliche Pauschale von 10 676 Euro gezahlt hat, müssen die Landkreise und drei große Städte in Sachsen die Kosten für bereitgehaltene aber nicht belegte Plätze aus eigener Tasche bezahlen. Die Stadt Dresden musste deshalb in den vergangenen drei Jahren aus dem eigenen Haushalt insgesamt 40 Millionen Euro dazubuttern. Der Landkreis Bautzen kam derweil mit dem Geld vom Freistaat hin. (SZ/sko)

