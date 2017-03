Landratsamt-Sanierung kostet drei Millionen Euro Die Außenstelle an der Heinrich-Heine-Straße soll saniert werden. Danach sollen deutlich weniger Mitarbeiter als bisher dort arbeiten.

Bislang arbeiten in Riesa 181 Kreis-Mitarbeiter. Nach der Sanierung werden es voraussichtlich nur noch 154 sein. © Sebastian Schultz/Archiv

Die Landratsamts-Außenstelle an der Heinrich-Heine-Straße steht vor der Sanierung: Aus dem jetzt beschlossenen Konzept zur Konzentration der Verwaltung in Meißen geht hervor, dass der Landkreis die Außenstelle Riesa für 3,1 Millionen Euro sanieren lassen will.

Das Vorhaben ist in den Jahren 2019 bis 2022 geplant. Nach derzeitigen Preisen würde die Sanierung nur 2,7 Millionen Euro kosten – allerdings ist mit einem Anstieg der Baukosten zu rechnen. Laut der jetzt verabschiedeten Variante sollen dort später 154 Mitarbeiter tätig sein. Bislang arbeiten in Riesa 181 Kreis-Mitarbeiter – allerdings an zwei getrennten Standorten. Angemietete Flächen in der Arbeitsagentur will der Kreis aufgeben. (SZ/csf)

