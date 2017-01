Landratsamt prüft Beschluss zur Segouer Straße Die Linke geht davon aus, dass die Stadt durch einen Deal mit der WGR unzulässigerweise Geld verspielt. Und nun?

Wird in Riesa um Bauland gezockt? © Lutz Weidler

Die WGR soll in Weida Bauland erschließen und bekommt dafür die Brache an der Segouer Straße von der Stadt im Tausch gegen Grundstücke in Gröba sowie 300 000 Euro für die Stadtkasse (SZ berichtete).

Die Fraktionschefin der Linken, Uta Knebel, befürchtet, dass die Stadt damit ein schlechtes Geschäft macht. Das Landratsamt prüft derzeit, ob der Stadtratsbeschluss, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, die sächsische Gemeindeordnung verletzt. Genau davon geht Knebel nämlich aus. In Meißen kommt man nun also ihrer Bitte nach Überprüfung des Beschlusses nach, die sie zwischen den Jahren an Landrat Arnd Steinbach geschickt hatte. In der Gemeindeordnung heißt es, dass das Vermögen der Stadt und ihrer Gesellschaften bewahrt werden soll.

Sowohl der CDU-Fraktionschef Helmut Jähnel als auch OB Marco Müller (ebenfalls CDU) gehen davon aus, dass das Landratsamt die Entscheidung nicht kassiert und der Grundstückstausch wie geplant vonstatten gehen kann. Jähnel vertritt die Auffassung, dass das Vermögen bei der Stadt beleibt, da die WGR eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist.

Seine Fraktion hatte den Grundstückstausch vorgeschlagen. Eine Mehrheit der Stadträte hatte sich im Dezember dieser Idee angeschlossen.

