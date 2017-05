Landratsamt prüft Bauantrag des Chemiewerks Wann Schill & Seilacher seine explodierte Anlage wieder aufbauen kann, steht noch nicht genau fest, ebenso wenig wie die Dauer.

Das Chemie-Unternehmen Schill & Seilacher will eine Anlage wieder aufbauen, die im jahr 2014 bei einer Explosion zerstört wurde. © Marko Förster

Das Landratsamt Pirna prüft derzeit die Bauantrags-Unterlagen, die das Chemie-Unternehmen Schill & Seilacher bei der Behörde eingereicht hat. Die Firma stellt damit den Antrag zum Wiederaufbau ihrer bei einer Explosion 2014 havarierten Produktionsanlage P 1. Die Unterlagen seien fristgemäß am 21. April im Landratsamt eingegangen, bestätigt der für Bau und Umwelt zuständige Beigeordnete Heiko Weigel auf SZ-Anfrage.

In einer Mitteilung vergangene Woche hatte Schill & Seilacher den 21. März als Abgabetermin genannt, dies sei jedoch ein Versehen gewesen, erklärt das Unternehmen inzwischen. Anders als von Schill & Seilacher zunächst angedeutet, läuft auch die dreimonatige Bearbeitungsfrist für den Bauantrag im Landratsamt noch nicht. „Die Vollständigkeitsprüfung dauert noch an“, erläutert Heiko Weigel. „Sie ist innerhalb eines Monats abzuschließen.“ Erst mit vollständigen Unterlagen – insbesondere zur Beurteilung der Umweltauswirkungen – sei auch eine Entscheidung zur Beteiligung der Öffentlichkeit in dem Verfahren möglich, so Weigel. Vom Zeitpunkt der Vollständigkeitserklärung an gelte dann eine dreimonatige Bearbeitungsfrist im Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, im Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung beträgt die Bearbeitungsfrist sechs Monate. Weigel: „Zwischen den beteiligten Behörden und dem Unternehmen erfolgen regelmäßige Abstimmungen.“ (SZ/ce)

