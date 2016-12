Landratsamt muss Stellen abbauen Der Kreistag kritisiert die hohen Personalkosten. Diesselbe Arbeit soll mit weniger Mitarbeitern gestemmt werden.

Der Kreistag fordert von Landrat Matthias Damm angesichts der sinkenden Einwohnerzahl eine straffere Personalplanung. Er gibt aber zu bedenken, „dass es Aufgaben gibt, die unabhängig von der Bevölkerung bestehen, wie Straßen oder Naturschutz“. © André Braun

Das Landratsamt hat zu viele Mitarbeiter, die zu viel Geld kosten – das war der Grundtenor einer Diskussion in der jüngsten Kreistagssitzung. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 wies der Stellenplan rund 1 709 sogenannte Vollzeitäquivalente aus. Das ist eine hypothetische Größe, die besagt, wie hoch die Zahl der Mitarbeiter wäre, wenn alle ausschließlich Vollzeit arbeiten würden. Die tatsächliche Zahl der Beschäftigten weicht aufgrund von Teilzeitregelungen und Ähnlichem ab. Für das kommende Jahr sind rund 1 475 Stellen vorgesehen. Innerhalb von acht Jahren wurden demzufolge 234 Vollzeitäquivalente gestrichen. Diese rechnerische Größe ist relevant bei der Planung der Personalkosten. „Für das Haushaltsjahr 2017 betragen sie 78,5 Millionen Euro“, sagte Kreissprecher André Kaiser.

Diese Kosten müssten langfristig gesenkt werden. Darin waren sich die Kreistagsfraktionen einig. „Der Personalbestand der Landkreisverwaltung muss entsprechend der zurückgehenden Einwohnerzahl reduziert werden“, sagte der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Jörg Woidniok. Er erläuterte: „Insbesondere in den zwölf Monaten zwischen dem Sommer 2015 und dem Sommer 2016 hat es im Zusammenhang mit den exorbitant gestiegenen Zugangszahlen für Asylbewerber einen signifikanten Personalaufwuchs gegeben, der nun für die Zukunft schnellstens wieder abgeschmolzen werden muss.“

Neueinstellungen im Jugendamt

Aus Sicht der Fraktion könne es nicht richtig sein, dass sich die spürbar gesunkenen Zuweisungszahlen von Asylbewerbern nicht auch in sinkenden Mitarbeiterzahlen im Bereich Asyl und Integration bemerkbar machen. „Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass das Erbringen von Integrationsleistungen im Wesentlichen keine Landkreisaufgabe ist“, so Woidniok.

Doch weil die Zahl der zu betreuenden Flüchtlinge beziehungsweise Asylsuchenden noch immer höher ist als vor der Flüchtlingskrise, „ist auch im Haushaltsjahr 2017 ein entsprechender Personalbestand im Landratsamt in der Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten, aber auch in der Abteilung Jugend und Familie erforderlich“, begründete Kreissprecher André Kaiser auf DA-Nachfrage, weshalb in diesem Bereich keine Stellen gestrichen werden. Stattdessen werden neue Mitarbeiter eingestellt. „Weiterhin wurden aufgrund verschiedener Gegebenheiten zusätzliche Stellen vor allem in den Abteilungen Ordnung und Sicherheit, Kreisentwicklung und Bauen sowie ebenfalls in der Abteilung Jugend und Familie eingerichtet“, so Kaiser. Die Mitarbeiter der Abteilung Soziales sind Ansprechpartner in puncto Bildungs- und Teilhabepaket. Bedürftige Kinder und Jugendliche haben damit einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen – zum Beispiel beim Mittagessen in Schule und Kita, bei Musik und Sport in Vereinen. Im Monat gehen durchschnittlich 540 Anträge ein, über die innerhalb von zwei Wochen entschieden werden muss, so André Kaiser. Insgesamt sind in diesem Jahr bislang 5 649 Anträge eingegangen.

Im Stellenplan für das kommende Jahr sind laut Kreiskämmerer Andreas Müller drei Vollzeitäquivalente für die Schulung von Rettungskräften für die Anbindung an die Integrierte Rettungsleitstelle Chemnitz vorgesehen. Ebenso viele seien vorsorglich für die Koordinierung der Asylangelegenheiten eingeplant worden. Dafür zeigte Uwe Liebscher von den Freien Wählern Mittelsachsen kein Verständnis: „Das muss auch funktionieren, ohne neue Leute einzustellen.“ Er sieht in Bezug auf die Personalpolitik im Landratsamt „dringenden Handlungsbedarf“. Jörg Woidniok von der CDU-Fraktion sagte: „Uns ist vollkommen klar, dass die Aufgabendichte nicht geringer wird, aber es müssen Konzepte entwickelt werden, um etwa die Tiefe der Aufgabenerledigung zu verringern.

Landrat Matthias Damm (CDU) erklärte nun auf DA-Nachfrage: Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung habe die Verwaltung in den vergangenen Jahren Personal abgebaut und werde den Weg weiterverfolgen. Konkret weist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 eine Reduzierung von rund zehn Vollzeitäquivalenten gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 aus. Stellen von Mitarbeitern, die in Rente gehen, werden nicht neu besetzt.

Zeitgleich bekomme die Verwaltung aber auch den Fachkräftebedarf zu spüren, so Kreissprecher André Kaiser. Ein großes und schon seit Längerem bestehendes Thema sei der Bedarf an Ärzten im öffentlichen Gesundheitswesen sowie der an Sozialpädagogen. „Wenn die Verwaltung Stellen ausschreibt, wie beispielsweise für Ingenieure, erhalten wir noch gute Bewerbungen. Allerdings sind es weniger geworden“, erklärte er. Um den Fachkräftebedarf in der Verwaltung perspektivisch zu decken, werde der Kreis verstärkt auf eigene Ausbildung setzen, gerade im mittleren und gehobenen Dienst.

Landrat Damm ergänzte: „Fakt ist: Natürlich müssen wir das Personal der Bevölkerungsentwicklung anpassen. Wir müssen aber immer im Blick behalten, dass es Aufgaben gibt, die unabhängig von der Bevölkerung bestehen, wie Straßen, Immissionsschutz oder Naturschutz.“

