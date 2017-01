Landratsamt konzentriert sich auf Görlitz Die meisten Mitarbeiter muss Löbau abgeben: Von derzeit rund 320 soll ihre Zahl auf 150 sinken.

Landratsamt in Görlitz © nikolaischmidt.de

Das Landratsamt konzentriert die Verwaltung weiter in der Kreisstadt. Acht Altbauten an der Berliner Straße und der Salomonstraße in Görlitz werden zu einem Verwaltungscampus umgebaut. Hier sollen dann rund 350 Mitarbeiter aus Außenstellen des Kreises aus Niesky, Löbau und Zittau einziehen. Die Außenstellen sollen aber generell erhalten bleiben, sagt der Beigeordnete des Landrates, Thomas Gampe.

Die meisten Mitarbeiter muss Löbau abgeben: Von derzeit rund 320 soll ihre Zahl auf 150 sinken. Überlegt werde zudem, ob es auf dem Verwaltungscampus einen Saal für Sitzungen des Kreistages geben wird. Derzeit geht der Kreis von rund 24 Millionen Euro Kosten aus. Wenn der Kreistag im März den Plänen zustimmt, gibt es eine Ausschreibung für einen Architekten. Baustart wäre wahrscheinlich 2019. Nach Abschluss der Arbeiten werden über 700 Angestellte der Kreisverwaltung an diesem Standort arbeiten. (szo)

zur Startseite